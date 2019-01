Amint arról korábban hírt adtunk, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat 2017 utolsó tanácsülésén döntött arról, hogy felvállalja a tehetségközpont alkalmazottjainak fizetését és egyes anyagi költségeket. Az elmúlt négy évben nem volt meg a feltétele az indulásnak.A jóváhagyott hat és fél állást ki kellett volna szorítani a megyei tanügyi keretből, annak ellenére, hogy nem a szaktárca finanszírozza a központ működését. Ez 2018-ban sikerült, és visszatértek az eredetileg jóváhagyott szerkezethez: Pető Mária, a Székely Mikó Kollégium fizikatanára, az iskola tudósklubjának vezetője a központ igazgatója, öt állást az óraadó tanárok között osztanak szét, negyed-negyed norma a titkárságot és a könyvelőséget illeti – tájékoztatott Kiss Imre főtanfelügyelő.

Pető Mária elmondta, azokkal a tehetséges diákokkal szeretnének foglalkozni, akiknek átlag fölöttiek az általános képességeik, kreatívak és a feladatok iránt elkötelezettek, motiváltak abban, hogy a tananyagon túl is bővítsék ismereteiket, lehetőleg iskolán kívüli érdekes módszerek által. Kisiskolás korban még nem lehet tudni, miben tehetséges a gyermek, de egyéni programmal lehet fejleszteni abba az irányba, amiben ügyes, a gimnazistáknál már megmutatkozik a tehetség, az ő tudásukat specifikus tevékenységek révén gyarapítják, a középiskolában pedig konkrét tehetséggondozás történik – mondotta.

A foglalkozásokat tíz magyar és három román nyelvű csoportban kívánják tartani a Székely Mikó Kollégiumban és a Mihai Viteazul Főgimnáziumban.

Magyar vonalon három korcsoportban indítanak 8–15 fős csoportokat, fizikából, robotikából, kémia-biológiából, magyar nyelv és irodalomból, idegen nyelvből egy-egy csoportban hirdetnek helyet, informatikából két korosz­tállyal foglalkoznak. Mától jelentkezhetnek a tanárok, akik január 22–23-án mutatják be szakmai önéletrajzukat, és részt vesznek egy interjún a megyei tanfelügyelőség által kijelölt bizottság előtt.Az V–XII. osztályos diákok január 30–31-én iratkozhatnak, február 11–14. között töltenek ki kreativitást, speciális képességeket igénylő tesztlapot, és válaszolnak arra, miért szeretnének részt venni a tehetséggondozó programban. Pető Mária elmondta, a szülőknek is bele kell egyezniük, hogy gyermekük beiratkozzék, hiányzást nem fogadnak el, aki nem veszi komolyan vagy nem halad képességei szerint, azt eltanácsolhatják, és felvesznek mást helyette a várólistáról. A tesztelést minden évben megismétlik, így azok is esélyt kapnak, akik első alkalommal nem jutnak be.

Sztakics Éva alpolgármester elmondta, régi álmuk valósul meg a tehetségközpont elindításával, és ez csak a kezdet, mert ha a program eredményes lesz, lehet bővíteni, a megye más városaiban is beindíthatnak fiókegységeket az érintett önkormányzatok támogatásával. Kiss Imre azt hangsúlyozta, a heti 6–10 óra elosztását rugalmasan kezelik, fontos, hogy aki vállalja a programban való részvételt, az vegye komolyan, mert itt olyan tudást szerezhet, amelyre eddig nem volt lehetősége, vagy amiért a szülők fizettek, hogy gyermekük felkészülhessen a különböző versenyekre, illetve tehetségét kibontakoztathassa.