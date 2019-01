Tavaly 1383 születést és 1001 elhalálozást jegyeztek a városháza anyakönyvi hivatalában, 2017-ben pedig 1139 születést és 956 elhalálozást. Az újszülöttek nem mind helybeliek, hiszen a környező falvakból és máshonnan is jönnek anyák a megyei kórházba, és innen is mennek máshova, de régen volt már, hogy ennyi csecsemőt jegyeztek: legutóbb kereken tíz évvel ezelőtt, 2008-ban állítottak ki 1300 születési bizonyítványt. A születések száma az elmúlt 13 évben mindig meghaladta az ezret – habár 2011-ben, 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben alig néhány lélekkel –, az elhalálozásoké azonban először 2018-ban. Ezek száma folyamatosan növekedett: 2007-ben még a hétszázat sem érte el, de rá két évre már 823 halotti bizonyítványt adtak ki, és bár a következő négy évben kevesebben hunytak el, 2014-től egyre meredekebben emelkedik ez a szomorú mutató. Jó hír viszont, hogy tavaly a házasságkötési kedv is nagyobb volt: 387 párt adtak össze Sepsiszentgyörgyön az előző évi 313 után. Az már kevésbé örvendetes, hogy többen is váltak: az anyakönyvi hivatalban tavaly 11, tavalyelőtt 8 házasságot bontottak fel közös megegyezéssel.