Lőfi Gellért, a Vox Caelestis Orgonaegyesület elnöke, a templomban kántori szolgálatot is végző zenetanár, a Laudate kamarókus és -zenekar, illetve más kórusok karnagya konferálta be az ünnepi zeneszámokat. Köszöntőjében felelevenítette: ezelőtt tíz évvel Dávid György plébánossal közösen azon nemes cél érdekében indították el a vízkeresztnapi hangversenyt, hogy pénzt gyűjtsenek a svájci Mont­reux-ban lebontott orgona megvásárlására. Létre kellett hozni egy egyesületet, amely fogadta a támogatásokat, amely megvásárolta, fölépíttette az orgonát, s amely az utólagos karbantartásokat is végezteti, emellett pedig koncerteket is szervez. Így jött létre a Vox Caelestis Orgonaegyesület, amelynek alelnöke Dávid György plébános, titkára pedig Kelemen Tibor egyháztanácsos.

Először a Kis apostolok gyermekei­ből álló énekkar lépett az oltár előtti lépcsőkre, majd a Laudate kórus felnőttjei is felálltak a hátuk mögé, hogy együtt tolmácsolják azokat a közismert, a Megváltó földre érkezését idéző, felelevenítő karácsonyi dalokat, amelyeket Opra Balázs egyetemista vezényelt, dolgozott át kórusra és harmonizált. A Plugor Sándor Művészeti Líceum tanáraiból és diákjaiból álló kamarazenekar és a felnőttkórus a magyar Bárdos Lajos, a francia Camille Saint-Saëns, a német Karl Dankert és az angol John Rafter műveiből szólaltatott meg részleteket Lőfi Gellért és a Laudate kórus alapítója, Rózsa Imre vezényletével. Befejezésként az utolsó zeneszámot, a Csendes éjt a közönséggel együtt énekelték, amely felállva, vastapssal jutalmazta a zenészeket és kórustagokat.

Az ünnepség végén Dávid György plébános megköszönte a jelenlevőknek és fellépőknek a részvételt, és biztatott mindenkit, hogy a karácsonyi ünnepkörben megtapasztalt kegyelmeket, az élő Istennel való találkozás örömeit merjük bátran megvallani családunkban, munkahelyünkön, közösségeinkben. Ugyanakkor felkínálta a lehetőséget, hogy az előtérben megszentelt vízből és sóból vigyen haza, aki szeretne, hogy otthon is legyen szükség esetére.