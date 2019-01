„Egy rövid vakáció után munkába álltunk, és készülünk az alapszakasz hátralévő mérkőzéseire, a célunk pedig a felsőházi rájátszásba jutás. Öt nagyon nehéz meccs vár ránk a pontvadászatban, de összeszokott és erős csapatunk van, amelynek a következő években komoly szava lesz a bajnokságokban. Korábban már bejelentettük, hogy három játékos elhagyta együttesünket, illetve néhány nappal ezelőtt azt is közöltük, hogy Nicolae Carnat csatlakozik csapatunkhoz” – fogalmazott Bokor János.

A sportigazgató azt is közölte, továbbra is folynak tárgyalások újabb játékosok leigazolása ügyében, hiszen a középpályát és a támadóegységet is meg szeretnék erősíteni. „Az edzőtáborba húsz játékos és a szakmai stáb utazik, azonban később csatlakozik a Fülöp-szigeteki válogatottal az Ázsia Kupán szereplő Daisuke Sato, valamint a későbbiekben leigazolt labdarúgók is. Törökországban nagyon jó körülmények között edzhetünk, minden adott a zökkenőmentes felkészüléshez. Bízunk benne, hogy az edzőtábort mindenki sérülésmentesen teljesíti, hiszen februárban mindenkire szükségünk lesz” – mondta a sportigazgató.

A piros-fehérek csütörtökön Törökországba utaznak, ahol január 25-ig edzőtáborban lesznek. Ezen időszakban öt edzőmérkőzést is játszanak különböző élvonalbeli csapatokkal: 13-án a török Sivasspor, 16-án a kazah Aktobe, 20-án az ukrán FK Mariupol, 22-én a Szombathelyi Haladás és 24-én a bolgár FK Dunav Ruse ellen.

Eugen Neagoe vezetőedző közölte, hogy elégedett, hiszen a csapat összetételén nem kellett lényeges változtatásokat végrehajtani. Szeretnének erősíteni a kereten, a kiszemelt játékosokkal viszont még nem sikerült megegyezniük. A szakember szerint még három játékosra van szükségük, és bízik abban, hogy a következő napokban sikerül pontot tenni a tárgyalások végére, és csatlakozhatnak az edzőtáborhoz az új játékosok is.

„Az előttünk álló időszak nem lesz könnyű, hiszen fizikai és szellemi szempontból is megterhelő a játékosok számára. Két hét komoly felkészülés vár ránk, és remélem, amikor hazatérünk Törökországból sokkal erősebbek leszünk, és készen állunk majd az előttünk álló kihívásokra” – nyilatkozta Neagoe.

Ibrahima Tandia 2020-ig marad

A Sepsi OSK meghosszabbította az utóbbi időben a FCSB-vel és több külföldi csapattal is hírbe hozott Ibrahima Tandia szerződését, így a gólerős játékos továbbra is piros-fehérben folytatja. A francia-mali légiós újabb egy évre szóló megállapodást kötött a háromszéki klubbal, szerződése tehát 2020 júniusáig érvényes. A 25 éves támadó a sepsiszentgyörgyi klub legeredményesebb játékosa, húsz mérkőzésen nyolc gólt szerzett és három gólpasszt is kiosztott.

Bokor János sportigazgató a sajtótájékoztatón elmondta, sikerült pontot tenniük a Tandia-történet végére, és a vezetőség bízik benne, hogy ezzel a lépéssel megszűnnek a játékos távozásáról szóló pletykák, és az értékével kapcsolatos híresztelések.

„Tandia a folytatásban csakis csapatunkra koncentrál, bízunk benne, hogy megfelelő felkészülésben lesz része, és tud segíteni a célunk elérésében. A nyáron a játékos távozása ismét terítékre kerül. Ha esetleg távozik, akkor reméljük, hogy egy olyan csapat igazolja le, amely kifizeti azt az összeget, amit a labdarúgó és a klub is megérdemel” – mondta Bokor.