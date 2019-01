Háromszéki színészek a göteborgi fesztiválon

Magyar filmeket is bemutatnak a január 25-én kezdődő Göteborgi Nemzetközi Filmfesztiválon, köztük olyan alkotásokat is, amelyek alkotócsapatában erdélyiek, sőt, háromszékiek is részt vettek. Kárpáti György Mór az 1848–49-es szabadságharc idején játszódó, Guerilla című első nagyjátékfilmje a legjobb első filmnek járó Ingmar Berg­man-díjért száll versenybe, és szerepel benne két sepsiszentgyörgyi színész: Orbán Levente, illetve Páll-Gecse Ákos. A New Voices szekció 24 meghívottja között van Szőcs Petra Déva című első mozifilmje is, amelynek főszereplője az árkosi Nagy Csengelle, valamint Fatma Mohamed, az Andrei Mureșan Színház művésze.