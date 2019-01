Lelki adoptálás imalánc

Az utóbbi négy évben nagyon jó csoport jött létre Sepsiszentgyörgyön, akikkel együtt zarándokoltunk. Mély kapcsolatok születtek a zarándokút során, amely oda vezetett, hogy a Szűzanya kérésének eleget téve létrehoztuk a Medjugorjei imacsoportot. A csoport küldetése, hogy tanúságot tegyen arról: az egymásért mondott közbenjáró ima, az együtt mondott rózsafüzér gyógyulásokhoz és mély szabadulásokhoz vezet.

Tavaly novemberben a csoportban elkezdtünk imádkozni családjaink családfájának gyógyulásáért. Ehhez sokan csatlakoztak más falvakból is. Így körülbelül 450 személy imád­kozott mindennap egymásért.

Idén február 7-én elindítjuk a lelki adoptálás imaláncot, más szóval: Mondj Igent az életre! A lelki adoptálást a családfa gyógyulásának a folytatásaként végezzük. Sok családban előfordul, hogy a szülők nemet mondanak az életre, ez lehet abortusz, gyógyszer, ami megakadályozza a terhességet, vagy valamilyen más védekezés. Ilyenkor megterhelődik a személy lelkileg, depresszió, szorongás és nagyfokú belső feszültség jelentkezik.

A lelki adoptálás egy lehetőség arra, hogy a gyógyulási folyamat ezekben a helyzetekben elinduljon, mivel ez arról szól, hogy kilenc hónapon keresztül imádkozik az illető egy Isten által kijelölt személyért, aki áldott állapotba került, azért, hogy a magzat megszülessen és ne abortusz történjen. Egy lelki gyermekkel gazdagodik, és így könnyebb lesz a lelkiismeret, csökken a bűntudat. Ez a lelki adoptálás egyik oldala.

A másik oldala a lelki adoptálásnak, amit mi be szeretnénk vezetni, arról a személyről szól, aki ezt bevállalta. Kilenc hónapon keresztül egy rövid imát mond önmaga gyógyulásáért, és a hittel kért ima eredménye maga a lelki béke lesz, amely lehetővé teszi a megbocsátás elindulását mind a maga irányában, mind mások felé.

A harmadik oldala az, hogy egy nagy közösség együtt végzi. Kilenc hónapon keresztül mindennap mondunk egymásért egy tized rózsafüzért. Kilenc szentmise lesz minden hónapban azokért, akik ezt bevállalták és végzik, és mindazokért az anyákért, akik áldott állapotban vannak. Több helység is csatlakozott az imalánchoz, mindenikben lesznek szentmisék, Sepsiszentgyörgyön márciusban és májusban.

Akik szeretnének gyermekáldásban részesülni, szintén beléphetnek ebbe az imaláncba. Amikor egy áldott állapotban lévő anyáért imádkozunk, az ima áldásként tér vissza hozzánk, és kérésünk teljesül. Hajadonok is beléphetnek az imaláncba, és imádkozhatnak önmagukért, a jövőben születendő gyermekükért.

Nagyon fontos mindennap igent mondani az életre, mert ez ad nekünk életkedvet, örömet a nehézségek elviselésében, és hálaadásban eltöltött időt. Aki hálát tud adni Istennek mindenért, az boldog, kiegyensúlyozott emberré válik. És igazából erre vágyunk mindannyian.

Február 7-én elkezdjük szentmise keretében a lelki adoptálás imaláncot a Szent József-templomban. A pálos Botond atya tartja a szentmisét. Aki szeretne csatlakozni, megteheti. Utána pedig be lehet kapcsolódni minden hónap első csütörtökjén az esti szentmisén, amikor a medjugorjei csoport együtt van.

Román Enikő Mária Regina nővér