Gyermekeink

Előző írásunk

A többnyelvű helységnévtáblák körüli áldatlan vita, hercehurca is felhívta a figyelmem arra, hogy – sajnos, kisszámú – többnyelvű falu- és városjelző tábláinkra jobban odanézzek, már csak a megbecsülés jeleként is. Néhány esetben ezek arról tanúskodnak, hogy többféle romlás közt a nyelvivel is számolni kell, legyen bármi az oka. Számolni, majd lehetőleg leszámolni.