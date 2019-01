„Eredménytelenül zárult az októberben megszervezett újabb versenytárgyalás is, egyetlen jelentkező sem volt, ezért úgy döntöttünk megpróbáljuk más munkálatokkal összevonva, csomagban meghirdetni a Képtár korszerűsítését” – fogalmazott Henning László. A megyei önkormányzat alelnöke szerint egyre egyértelműbb számukra: két fő oka van annak, hogy egyetlen pályázó sincs a versenytárgyalásokra.

Az egyik, hogy egy négyötöd részben elkészült munkálatról van szó, és a vállalkozók nem szívesen látnak neki ilyen beruházásnak. A másik ok az lehet, hogy alacsony a beruházás összege (mintegy 1,5 millió lej), a feladatok viszont nem egyszerűek. Ezeket szem előtt tartva döntöttek úgy, hogy csomagban hirdetik meg újból a munkálatokat, egy másik elképzelés szerint pedig a torony felújítását is hozzátoldanák a beruházáshoz. Utóbbi kapcsán Henning László elmondta: még becsült összegről is nehéz lenne beszélni, ugyanis egy faszerkezetes épületrészről van szó, amelynek állapotfelmérése még nem történt meg.

Az, hogy mekkora költséget jelent a toronyrész felújítása, azt követően derül majd ki, hogy mit állapítanak meg a szakértői vizsgálatok. Az alelnök ugyanakkor elmondta, amíg a megye költségvetését nem fogadják el, konkrét pénzügyi tervezést sem végezhetnek. (Jelenleg még az állami költségvetés jóváhagyása sem történt meg). Meglátása szerint leghamarabb márciusban írhatják ki a következő versenytárgyalást, addig remélhetően elkészül a toronyrész állapotfelmérése is. Ennek alapján dől el, hogy a közbeszerzési eljárás során melyik utat követik majd.

Amint arról több rendben is beszámoltunk, a Székely Nemzeti Múzeum Gyárfás Jenő Képtárának felújítási munkálatai hetedik éve húzódnak. Kelemen Hunor művelődési minisztersége alatt indult el az az országos program, amelynek részeként a műemlék épület felújítására lehetőség nyílt. A képtár belső tereiben a művelődési minisztérium és Kovászna Megye Tanácsa finanszírozásával 2012-ben kezdődtek meg a munkálatok. A gondok a kivitelezési versenytárgyalás lezárása után kezdődtek. Egy megyén kívüli vállalat nyerte a licitet, majd az egész folyamat lelassult, két év után pedig teljesen le is állt. A késedelem mellett jelentős gondok akadtak az elvégzett munka minőségével is.

A munkálatok leállása után az önkormányzat 2015-ben kezdeményezte, hogy a képtár kerüljön vissza a tárca kezeléséből a megyé­ébe, a mintegy 80 százalékban már elkészült felújítást pedig önerőből fejezhessék be. Ezt a folyamatot 2016 novemberére sikerült lezárni, a kulturális minisztérium azonban egyoldalas jegyzőkönyvvel adta vissza az ingatlant. Ebből nem derült ki, hogy milyen szintre jutottak el jogi és pénzügyi szempontból a munkálatok, s az sem, hogy honnan kellene az önkormányzatnak folytatnia ezeket. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke akkor arról beszélt, hogy egy szakvállalattal szerződtek a kérdések tisztázására, és így kaptak valós helyzetképet.

Az elnök továbbá azt is elmondta: a minisztérium öt év alatt 1,4 millió lejt áldozott a képtár felújítására, a befejezéshez viszont még legalább 800 ezer lejre lenne szükség, amit az önkormányzat saját forrásokból a 2017-es év folyamán szándékozott előteremteni. Tavalyelőtt kiderült, a pénz nem is lenne akkora akadály, a közbeszerzési eljárás azonban már a tervezésre kiírt versenytárgyalásnál elakadt. Henning László akkor még úgy vélte, a következő év tavaszán nyithat a képtár. A helyzet azonban 2018-ban sem javult, ekkor már tervező-kivitelezőt kerestek, de nem jártak szerencsével, nem volt jelentkező.

Az egykoron még Damokos Csaba sepsiszentgyörgyi belsőépítész által készített terveket a múzeum által még 2017 folyamán kért változtatások figyelembevételével kellene átszabni. Ezek a kiadások gyarapodását is jelentik, az említett, nagyjából 1,5 millió lejig.