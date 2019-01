Noha alig három hete lépett hatályba, Háromszéken már alkalmazták a belügyminisztérium illetve a munka és szociális ügyek minisztériumainak közös rendelkezését, melynek értelmében december 28-tól családon belüli erőszak esetében a rendőrség bírósági jóváhagyás nélkül bocsáthat ki ideiglenes távoltartási végzést. A Kovászna megyei rendőrkapitányság közlése szerint az első ilyen végzés már meg is született. Tavaly megyeszinten a hatóság 285 ilyen esetet észlelt, ezeknek mintegy fele volt bántalmazás.

A rendőrség tájékoztatása szerint a rendelkezések értelmében a távoltartási végzést abban az esetben állíthatja ki a közeg, amennyiben megítélése szerint az áldozat élete, testi épsége közvetlen veszélyben van (ezt egy kérdőív kitöltésével döntik el). Az új szabályozás hatályba lépése óta Kovászna megyében egy, a hatóságnak jelentett esetre illettek ezek a feltételek, és ennek alapján ki is bocsátották a végzést. Az ideiglenes kényszerintézkedés öt napig érvényes, elrendeléséhez nem szükséges az ítélőszék jóváhagyása. A rendelet értelmében családon belüli erőszak esetén a rendőrség hivatalból is közbeléphet, vagy intézkedhet azt követően, hogy ezt a 112-es egységes segélyhívószámon jelezték. A rendőrnek az áldozatot és az elkövetőt is tájékoztatnia kell arról, hogy milyen intézkedéseket hozott. A törvény szabályozza, hogy miként léphet fel a hatóság, például az erőszakos félnek a lakásból való eltávolításakor.

Az országos rendőr-főkapitányság közlése szerint országszinten a múlt év első 11 hónapjában több mint 35 ezer esetben nyomoztak családon belüli erőszak ügyében (az esetek több mint fele városi környezetben következett be).

Háromszéken 285 eset volt, nagyjából egyenlő eloszlásban városokon és falvakon, ezek 42 százaléka járt bántalmazással, a fennmaradó esetek a családelhagyás csoportjába tartoznak. A bíróságok országosan közel három és fél ezer távoltartási végzést bocsátottak ki, ezek túlnyomó többségét az áldozatok kérésére. Kovászna megyében a bíróságok 35 alkalommal hagytak jóvá ilyen végzést, minden esetben az áldozatok kezdeményezésére. Az ítélőszékek rendelkezéseit 22 esetben szegték meg, az illetők ellen bűnvádi eljárást indított a rendőrség. A távoltartási végzés (legyen ideiglenes vagy hosszabb távra szóló) megszegéséért akár egy év börtönbüntetés is kiszabható.

Megyeszinten egy intézményközi testületet is felállítottak, amelyben mások mellett a gyermekjogvédelmi igazgatóság, a közösségfejlesztési igazgatóság, illetve az ügyészség képviselői is helyet kaptak. A testület célja a családon belüli erőszak jelenségének hatékonyabb kezelése mellett főképp a megelőzés és az áldozatoknak való segítségnyújtás. Mint ismert, Háromszéken jelenleg a Szentkereszty Stefanie Egyesület révén működik egy, a családon belüli erőszak áldozatainak megsegítéséért létrehozott központ. A gyermekjogvédelmi igazgatóság ugyanakkor több – főképp tanácsadói – szolgáltatást is biztosít az áldozatok számára.