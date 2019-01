A magyar nyelvű online rádió a maga nemében új Erdélyben és természetesen mifelénk is. Habár Baróton a kétezres évek közepén már volt próbálkozás egy helyi rádióállomás elindítására, akkor az elképzeléseket nem sikerült megvalósítani. A Régió Rádió hosszú távra tervez, a helyi szerkesztőség fiatal, energikus csapatból állt össze. Hisznek az online rádió adta lehetőségekben, öröm, mi több, hivatás számukra a rádiózás, munkájukkal nem utolsósorban azt is bizonyítják, hogy nem feltétlen kell elmenni, álmaik a szülőföldön is megvalósíthatóak. Az online rádió könnyen elérhető és bárki által hallgatható, nincs helyhez kötve, nem kell percekig keresgélni a rádiósávok között, csupán internetkapcsolatra és egy „klikkre” van szükség.

A vargyasi születésű Szakács-Kádár Juliannától, a Régió Rádió főszerkesztőjétől megtudtuk, hogy műsoraik kizárólag a világhálón hallgathatóak, erdélyi magyaroknak szólnak, erdélyi hírekről, Erdély minden szegletéről szó esik majd az adásban. A most felavatott baróti stúdió mellett készül a székelyudvarhelyi is, ahonnan szintén lehet majd élő adást sugározni. Mivel a rádió csapatának tagjai több városban élnek, terveik szerint teljes hálózatot tudnának létrehozni.

„Vannak munkatársaink Kolozsváron, Szovátán, Székelyudvarhelyen és persze Baróton. András Berni Székelyudvarhelyen mondja a híreket, az élő adást jelenleg Barótról sugározzuk hétköznapokon 8-tól 16 óráig. A délelőtti órákban, 8-tól 12-ig a Kávészünetben és 13–14 óra közt a Menetrendben én vagyok műsorban, illetve Zsombori Csaba a Pop-salátában 15–16 óráig. Tartalmát tekintve mind a hírekben, mind a műsorokban igyekszünk Erdélyt érintő és az itt élő embereket foglalkoztató témákról szólni. Mindenről tudósítunk, ami Csíkszéken, Háromszéken, Udvarhelyszéken, illetve Marosszéken történik és nagyobb célközönséget érint, de a nagyobb magyarlakta városok programajánlói is helyet kapnak. A regioradio.info weboldalon lehet minket hallgatni, de egy ingyenesen letölthető alkalmazás segítségével elérhetőek vagyunk minden okostelefonon is, sőt, autóban is lehet hallgatni minket, ha egy bluetooth-os FM-modulátorral csatlakoztatjuk a telefont az autóhoz” – mondotta Szakács-Kádár Julianna.

Jövőbeni terveik között szerepel a csapatbővítés is további dinamikus, ambiciózus, tanulni és fejlődni vágyó fiatalokkal, akik új színt hozhatnak a műsorokba.

A főszerkesztő nagyon bizakodó, hiszen ahhoz képest, hogy csak egy hónapja elérhetőek, már elég sokan hallgatják a Régió Rádiót. Eddig a legtöbb pozitív visszajelzés Erdővidékről érkezett, hiszen legjobban az itt élők érzik magukénak, s ez nagy öröm számukra. De értesüléseik alapján sok hallgatójuk van Szovátán, Sóvidéken, Kolozs, Hargita megyében, Csíkszeredában, Székelykeresztúron, Magyarországon és Németországban is, így elmondható: ez a rádió valóban az a hang, amely összeköt.

Zsombori Csaba, az egyik helyi magazinműsor, a Pop-saláta szerkesztője és műsorvezetője is úgy látja, van létjogosultsága és lesz jövője is magyar nyelvű online rádiójuknak. Csabát mindig vonzották azok a lehetőségek, események, ahol a közönséget szórakoztatni lehet, amikor megkeresték a Régió Rádiótól, ő azonnal igent mondott. Most már több mint egy hónapja, hétfőtől péntekig napi egy órában ő szerkeszti a Pop-saláta című magazinműsort, ahol a zene mellett élőben beszélgetnek különböző témákról, és amelybe bárki bekapcsolódhat Facebookon keresztül.

„Hatalmas lehetőséget látok ebben, hiszen ami itt nálunk, Baróton, a vidéken történik, arról mostantól nemcsak mi, helyiek szerezhetünk tudomást, hanem a világ bármely sarkában hallgathatnak minket az online rádión keresztül az innen elszármazottak, vagy azok, akik egyszerűen csak kíváncsiak ránk” – fogalmazott Zsombori Csaba.

Albert Egon