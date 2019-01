A magyar csapat a koppenhágai D-csoportban ma 19 órától Argentínával, vasárnap Angolával, hétfőn Katarral, szerdán Egyiptommal, csütörtökön pedig az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországgal találkozik. A hatosból az első három jut tovább. A középdöntő herningi második csoportjában minden bizonnyal az olimpiai bajnok Dánia, az előző világbajnokságon ezüstérmes Norvégia, valamint Ausztria vagy Tunézia vár majd a magyarokra. Ebből a hatosból az első kettő a hamburgi elődöntőbe jut, a harmadik az ötödik helyért, a negyedik pedig a hetedik helyért játszhat Herningben.

Az erőviszonyok ismereté­ben úgy tűnik, ha a magyarok legyőzik a velük nagyjából azonos erejű, vagy gyengébb ellenfeleket, a hetedik helyért mérkőzhetnek, ott viszont olyan erős rivális várhat rájuk, mint a franciák, az oroszok, a németek, a spanyolok vagy a horvátok. A Csoknyai István, Vladan Matić kapitánypáros feladatát könnyíti, hogy a játékosok közül jelenleg senki sem sérült. Nagy László nem gyakorolt a csapattal, egyénileg készült a világbajnokságra, amelyre elutazik, és szükség esetén pályára is lép.

A csoportellenfelek közül a dél-amerikai kontinensbajnok Argentína három kiváló játékosa – Diego Simonet, Federico Pizarro és Pablo Vainstein – is hiányzik majd sérülés miatt. A négy évvel ezelőtti világbajnokságon második Katar keretének nagy hiányzója Žarko Marković lesz, ugyanakkor a honosított kézilabdázók közül Danijel Šarić, Nadine Sulakovic és Rafael Capote továbbra is szerepel a csapatban.

Rendkívül pikáns lesz az Egyiptom elleni csoportmeccs, hiszen David Davis ottani szövetségi kapitány a Telekom Veszprém vezetőedzői posztját is betölti. Az észak-afrikaiak jóval korábban kezdték a felkészülést, éppen ezért a spanyol tréner december közepén kihagyta a veszprémiek tavalyi utolsó bajnoki mérkőzését.

A magyarok legnehezebb ellenfele minden bizonnyal az egy évvel ezelőtti Európa-bajnokságon ezüstérmes Svédország lesz. A svéd keret játékosainak többsége a német Bundesligában vagy a Bajnokok Ligájában játszó más csapatokban szerepel. A leg­könnyebbnek az Angola elleni meccs ígérkezik: Afrika harmadik számú csapata a legutóbbi világbajnokságon utolsó lett.

Az elődöntőbe jutásra a címvédő franciák mellett a norvégok, a dánok, a svédek és az Európa-bajnok spanyolok tűnnek a legesélyesebbnek, a társházigazda németek pedig nagyon igyekeznek meglepetést okozni.