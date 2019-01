A főtábla csütörtöki sorsolásán kiderült, hogy a világranglistán karriercsúccsal 35. Fucsovics a nyitókörben Ramos-Vinolas ellen ragad ütőt, akivel korábban már háromszor játszott. Tavaly a 26 éves magyar Genfben – ahol később élete első ATP-tornagyőzelmét ünnepelhette – könnyedén verte 30 éves riválisát. Előző két összecsapásukat viszont a balkezes spanyol nyerte, mindkétszer a genovai challengertornán 2014-ben és 2015-ben. Párosban a nyíregyháziak büszkesége, a román Marius Copil oldalán indul, akit újévkor legyőzött Dohában.

Az első helyen kiemelt szerb Novak Đokovic a selejtezőből kap ellenfelet, a spanyol Rafael Nadal az ausztrál James Duck­worth, a címvédő svájci Roger Federer az üzbég Denis Istomin, míg a 4. helyen kiemelt német Alexander Zverev a szlovén Aljaz Bedene ellen kezd. A tavalyi döntős, horvát Marin Čilić ellenfele a hazai Bernard Tomic lesz, míg az ötszörös melbourne-i döntős brit Andy Murray a 22. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautista Agut ellen lép pályára.

A WTA-rangsorban 65. Babos Tímea első ellenfele egyesben az 58. helyezett, 24 éves Onsz Dzsabúr lesz, aki ellen két győzelem és két vereség a mérlege. Egy évvel ezelőtt a soproni tenisz­ező a második fordulóig jutott a Melbourne Parkban, ahol a spanyol Carla Suarez Navarro búcsúztatta. A 25 éves Babos párosban ezúttal is a francia Kristina Mladenovic oldalán indul, akivel egy éve fantasztikus menetelés végén megnyerte az ausztrál nyílt bajnokságot.

A címvédő dán Caroline Wozniacki a belga Alison Van Uytvanck ellen kezd, és a harmadik fordulóban pályára léphet a 2008-ban bajnok orosz Marija Sarapova ellen. A világelső Simona Halep revansot vehet az észt Kaia Kanepin a tavalyi US Openen elszenvedett első fordulóbeli vereségért, a 2016-ban győztes német Angelique Kerber a szlovén Polona Hercoggal, míg a tavalyi tornát kihagyó, ezúttal 16. kiemeltként induló amerikai Serena Williams a német Tatjana Mariával csap össze.

Az már biztos, hogy az idei Australian Open is különleges lesz magyar szempontból, mivel Fucsovics és Babos a vegyes párosra is nevezett.