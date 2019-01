Az utca hangja

K. P., Sepsiszentgyörgy. Hasznos lenne a város Szépmező felőli kijáratához egy olyan jelzőlámpát elhelyezni, amely a rétyi útkereszteződés felől érkezőknek mutatná, hogy éppen le van-e zárva a vasúti átjáró, vagy szabadon át lehet hajtani gépkocsival. Ideális az lenne, ha a várakozási időt is mutatná, ugyanúgy, mint a jelzőlámpáknál a zöld fény közeledtét. Azt hiszem, nem csupán engem zavar, ha bizonytalan ideig kell rostokolni a sorompó előtt, már számtalanszor láttam, hogy több percnyi kilátástalan sorbaállás után egymás után fordultak meg az autók, telefüstölve kipufogógázzal az amúgy elég szűk Román hadsereg utcát és az ott lakókat. Mindezt az elveszett időt, üzemanyagot, mérget és környezetszennyezést meg lehetne takarítani, hiszen ha az ember már a Szépmező felőli várostáblánál látná, hogy mi a helyzet, meddig van leeresztve a sorompó, akkor fölösleges kitérők és káromkodások nélkül kanyarodna az Építők útjára. Ja, és a vasúti átjáróra is nagyon ráfér már a javítás, ha az illetékesek még nem vették észre, akkor most szólok.