A Csíki negyed két helyszíne is szerepel a hátrányos helyzetű városi övezetek feljavítását, felemelését célzó intézkedéscsomagban, amelyet uniós forrásokból szándékszik gyakorlatba ültetni Sepsiszentgyörgy önkormányzata. A humánerőforrás-fejlesztési, felzárkóztatási részért a Sepsi Helyi Akciócsoport (Sepsi GAL) felel, március végéig viszont a Regionális Operatív Program keretében az önkormányzat is benyújt egy pályázatot, amely révén a Gödri Ferenc-iskola szomszédságában lévő park, valamint az átellenben lévő tömbházak mögött elhelyezkedő egykori focipálya újulna meg.

Az elképzelésről Tóth-Birtan Csaba alpolgármester tájékoztatott. Mindkét terület jelenleg leromlott állapotban és nagyrészt kihasználatlanul áll – a park esetében talán valamivel jobb a helyzet, de a területrendezés itt is időszerű. A futballpálya kapcsán az alpolgármester rámutatott: már nincs közvagyonban a pálya teljes területe, egy részét visszaszolgáltatták és magánkézbe került. A város tulajdonában maradt területen azonban kosárlabdapályát és teniszpályákat alakítanának ki, ezáltal egy tisztességes sporttelep jönne létre a Csíki negyedben is.

A park esetében az egyik fő gond, hogy a Gábor Áront és Nicolae Bălcescut ábrázoló szobrok a járda közelében, a területnek az úttest felőli részén helyezkednek el, illetve egy játszótér is található ott. A mostani elrendezés alapján a tér mindennek tekinthető, csak parknak nem. Az elképzelés szerint a szobrokat a park hátsó végében álló tömbházakig költöztetnék, s egy domborulat előtt állítanák fel újból azokat, amely határt vonna az épület és az újrarendezett tér között, előttük kisebb teret alakítanának ki, ahol meg lehetne szervezni a fontosabb iskolai ünnepségeket, megemlékezéseket (ezek jelenleg is a szobrok előtt zajlanak). A szobrok elköltöztetésével megnyitott teret észszerűbben lehetne átalakítani: áthelyeznék és felújítanák a játszóteret, a megújult közösségi teret pedig egy alacsony, ülőkékkel ellátott fallal kerítenék körbe.