Több mint két órán keresztül válaszolt a magyar és nemzetközi sajtó kérdéseire Orbán Viktor miniszterelnök. Egyebek mellett kijelentette, a májusi EP- választáson a bevándorlásellenesek és bevándorláspárti erők csapnak össze, s kifogásolta, hogy az Európai Néppárt csak bevándorláspárti erőkkel keres együttműködést. A rendkívüli kormányinfón kritikus kérdések is elhangzottak. Több rendben visszatérő kérdések firtatták a miniszterelnök családjának és barátainak vagyonosodását, ezeket Orbán Viktor azzal utasította el, hogy üzleti ügyekkel nem foglalkozik, ugyanakkor azt is leszögezte, hogy a korrupció esetében csak a zéró tolerancia elfogadható. A túl­óratörvény miatti tüntetésekre figyel, de fenntartja, hogy a jogszabály jó, és véleménye szerint ezt az élet is igazolja majd.

Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztató elején vázolta Magyarország gazdaságának elmúlt évi teljesítményét: a háztartások fogyasztása 6 százalékkal nagyobb, a bruttó bérek pedig átlagosan 11 százalékkal nőttek. Véleménye szerint a gazdaság stabil, és mindent megtesznek azért, hogy ebben az évben is meglegyen a 4 százalékos növekedés, ám ehhez kormányzati lépésekre is szükség van, mert lassan megközelítik a teljes foglalkoztatottságot. Úgy vélte, nem érdemes olyan gazdaságpolitikát csinálni, amely több ember munkáját igényelné, olyan növekedés kell, amely ennyi emberrel működtethető gazdaságból létrehozható.

Kitért a nemrég zárult nemzeti konzultációra, amelyre 1 382 000-en válaszoltak, bejelentette, hogy a február 10-e körül esedékes évértékelő beszédében ismerteti majd a konzultáció alapján hozott, családokat támogató kormányzati intézkedéseket.

A miniszterelnök szerint sorsdöntő lehet a májusi európai parlamenti (EP) választás. Hangsúlyozta: eddig csak Magyarországon mondhatták el az emberek a véleményüket a bevándorlásról, a többi európai országban erre nem volt mód. Ezért a májusi voksolás nagy lehetőség az európaiaknak, hogy elmondják véleményüket – mutatott rá. Közölte: Magyarország célja, hogy az EU teljes intézményrendszerén belül, minden intézményben a bevándorlásellenes erők kerüljenek többségbe: előbb az EP-ben, utána az Európai Bizottságban, majd a nemzeti parlamenti választások eredményeként az Európai Tanácsban is. „Az is cél, hogy az EP-választás eredményeként mi legyünk a legsikeresebb párt Európában és az Európai Néppártban” – magyarázta a kormányfő.

A miniszterelnök szerint a migráció lesz a következő tizenöt-húsz év legnagyobb sorskérdése Európában, ugyanis Afrika és Ázsia népességmegtartó ereje nem nő olyan gyorsan, mint a népessége. Orbán Viktor közölte: Magyarország büszke lehet, hogy elsőként bizonyította be azt, hogy a migrációt meg lehet állítani a szárazföldön, és hosszú ideig egy tengerparti ország sem vállalkozott hasonlóra.

A migráció Nyugat-Európában együttélési kérdés, Közép-Európában azonban még nem. Itt a vita arról szól, hogyan akadályozzuk meg egy olyan helyzet kialakulását, amely Nyugat-Európában már látható – magyarázta.

Orbán Viktor hangsúlyozta: „egészen más kérdéseik vannak nekik és nekünk”, a migráció messzire vitte egymástól Európa két részét, és az a kérdés, hogyan tudnak egységesek maradni, ha ennyire különböző jövőt választottak maguknak.