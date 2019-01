Újra Magyarországról vitázik az EP

Előző írásunk

Több mint két órán keresztül válaszolt a magyar és nemzetközi sajtó kérdéseire Orbán Viktor miniszterelnök. Egyebek mellett kijelentette, a májusi EP- választáson a bevándorlásellenesek és bevándorláspárti erők csapnak össze, s kifogásolta, hogy az Európai Néppárt csak bevándorláspárti erőkkel keres együttműködést. A rendkívüli kormányinfón kritikus kérdések is elhangzottak. Több rendben visszatérő kérdések firtatták a miniszterelnök családjának és barátainak vagyonosodását, ezeket Orbán Viktor azzal utasította el, hogy üzleti ügyekkel nem foglalkozik, ugyanakkor azt is leszögezte, hogy a korrupció esetében csak a zéró tolerancia elfogadható. A túl­óratörvény miatti tüntetésekre figyel, de fenntartja, hogy a jogszabály jó, és véleménye szerint ezt az élet is igazolja majd.