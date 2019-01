A nemzetközi fuvarozásra vonatkozó új európai jogszabálytervezet ellen tiltakoztak romániai fuvarozók tegnap az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt. Amennyiben az EP elfogadja az új jogszabályt, a kelet-európai fuvarozók elveszíthetik versenyelőnyüket, sőt, ki is szorulhatnak az európai fuvarozási piacról. Sógor Csaba EP-képviselő szerint meg kell akadályozni a visszaéléseket, illetve a közös piac feldarabolását – erről több módosító indítványt is benyújtott az eredeti törvénytervezethez.

Kelet-Európa csupán egy piac, mi nem vagyunk az EU? – ilyen és ehhez hasonló transzparensekkel vonultak fel az Európai Parlament épülete előtt romániai fuvarozók, akikkel Sógor Csaba európai parlamenti képviselő is találkozott. Az RMDSZ-es politikus a tüntetőknek elmondta, már több mint egy éve védik a kelet-európai fuvarozók érdekeit ebben a vitában: az Európai Parlament plénumában már két alkalommal leszavazták a tervezetet és visszaküldték újratárgyalásra a dokumentumot az illetékes szakbizottságba.

„Bár a viták régóta folynak, a téma fontossága csak most kezd tudatosulni Romániában. Nagyon fontos, hogy épp a Közlekedési Szakbizottságban történő szavazás előtt, kelet-közép-európai társaikkal együtt tüntettek az érintett romániai vállalkozások és kamionsofőrök. Fel kell mutatnunk, hogy mi, kelet-közép-európaiak nem másodrendű állampolgárai vagyunk az EU-nak. Nem engedhetjük, hogy a mi érdekeinket háttérbe szorítsák” – magyarázta a képviselő, aki szerint túl gyakran történik meg, hogy a kelet-közép-európaiak csak passzív szemlélőként követik az Európában zajló politikai folyamatokat, és nem sikerül összefogni közös érdekeink védelméért.

Sógor Csaba kifejtette, a tervezett szabályok több pontban is hátrányosan érintik a kelet-közép-európai fuvarozókat. Az Európai Bizottság tervezete szerint egyrészt arra köteleznék a nemzetközi fuvarozócégeket, hogy minden egyes országban, amelyen áthaladnak, a helyileg meghatározott bérezést biztosítsák a kamion-, illetve buszsofőröknek. A képviselő szerint az egyenlő bérezésre vonatkozó szabályozás elsősorban a nyugati piaci szereplőket hozná helyzetbe, hiszen a kelet-közép-európai, jelenleg versenyképesebb sofőrök költségei így rendkívül megnövekednének, ez pedig előbb-utóbb a nyugat-európai piacról való kiszorításukat eredményezné. Ugyanakkor a szabad verseny elvével szembemenő és jelentős adminisztratív költségekkel járó túlszabályozás nemcsak a kis- és középvállalkozásokat hozná nehéz helyzetbe a nagyobb kapacitással rendelkező cégekkel szemben, hanem jelentős drágulást okozna a szállított termékek árában is.

Az RMDSZ-es képviselő elismerte, hogy a jelenlegi jogi keret nem megfelelő, hiszen több nyugati állam vezetett már be saját szabályozásokat, így védve saját fuvarozási piacát az olcsóbb kelet-közép-európai versenytársaktól. Ezek az intézkedések Sógor Csaba szerint szembemennek az egységes piac elvével, amely az EU egyik legfontosabb vívmánya. „Mi egy olyan szabályozást támogatunk, amely nem ró túlságosan nagy adminisztrációs terhet a vállalkozásokra, de megakadályozza a visszaéléseket és nem vezet a közös piac feldarabolásához” – magyarázta a képviselő.