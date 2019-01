Nem fogadják el az államfő indoklását

Az indoklás

Az egyik levélben az elnök rámutat: Lia Olguţa Vasilescu volt munkaügyi miniszternek nincs kellő tapasztalata szállításügy terén, ezért utasította el miniszteri kinevezését. Az Ilan Laufer fejlesztési miniszteri kinevezésére vonatkozó javaslatot pedig azért nem fogadta el, „mert az azt kísérő dokumentációból nem derül ki, hogy a jelölt eleget tesz az alkotmány 105-ös cikkelye, illetve a kormány működéséről és megszervezéséről szóló 2001/90-es törvény 2. cikkelye által előírt követelményeknek” – áll a levélben.

Az ezt követő másik két javaslat – amelyek értelmében Mircea Drăghici-ot jelölték a szállításügyi minisztérium, Lia Olguţa Vasilescut pedig a regionális fejlesztési tárca élére – elutasítását szintén azzal indokolja Iohannis, hogy azok nem tettek eleget a törvényi követelményeknek, és szintén az alkotmány 105-ös cikkelyére, illetve a 2001/90-es törvényre hivatkozik.

Az Államelnöki Hivatal január 3-án közölte, hogy Klaus Iohannis aláírta a regionális fejlesztési és szállításügyi miniszteri tisztség megüresedését megállapító rendeletet. Egy nappal később az elnök bejelentette, hogy elutasítja az e miniszteri tisztségekre jelölt személyek kinevezését. Ezt követően a kormány Eugen Teodoro­vici-ot jelölte az ügyvivő fejlesztési miniszteri, illetve Rovana Plumbot az ideiglenes szállításügyi miniszteri tisztségbe. Ezeket a jelöléseket jóváhagyta Iohannis.

A kérés változatlan

Viorica Dăncilă miniszterelnök Klaus Iohannis államfőnek küldött tegnapi válaszlevelében ismételten kérte az általa javasolt személyek – Lia Olguţa Vasilescu és Mircea Drăghici – kinevezését a szóban forgó tisztségekbe, rámutatva, hogy Lia Olguţa Vasilescu és Mircea Gheorghe Dră­ghici minden feltételnek megfelel, egyikük sincs összeférhetetlenségi helyzetben. A kormányfő kéri ugyanakkor, hogy az államfő vonja vissza azokat a rendeleteket, amelyekkel a kabinet két másik tagját nevezte ki ügyvivő miniszternek a szállítási és fejlesztési tárca élére.

Vasilescu nem érti

„Semmilyen törvényes oka nincs az elutasításoknak, sem ami a szállításügyi, sem ami a fejlesztési miniszteri tisztségeket illet. A miniszteri egyébként is politikai tisztség, amelyre a választásokon győztes párt nevesíti emberét. (...) Ami engem illet, polgármesterként éppen elég infrastruktúrával kapcsolatos problémát kellett megoldanom, még egy szállítási cég is volt az alárendeltségemben. Pontosan ugyanannyi tapasztalatom van, mint Klaus Iohannisnak, mindketten polgármesterek voltunk, a különbség csak az, hogy én egy kétszer akkora várost vezettem, mint ő” – mondta Lia Olguţa Vasilescu a România TV-nek adott telefonos interjújában. Hozzátette: semmilyen összeférhetetlenségi kritérium sem hozható fel az ő esetében, hisz román állampolgár, nem volt jogerősen elítélve, és parlamenti képviselő, nincs semmilyen más minősége.

Vasilescu „abszurdnak” nevezte, hogy amikor az államfő az ő kinevezését elutasította, másik hat minisztert gond nélkül kinevezett. Johannis indoklásával kapcsolatban úgy fogalmazott: „írt ő is valamit, hogy ne mondják, hogy nem tett eleget az alkotmánybíróság kérésének és nem indokolja meg döntését”.