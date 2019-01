Horváth Anna perének fejleményei

Horváth Anna beszámolója szerint a per szerdai tárgyalásán őt is meghallgatták a legfelsőbb bíróságon. Elkészült a Román Hírszerző Szolgálat által készített lehallgatás újabb román nyelvű fordítása is, amely lényegesen eltér a korrupcióellenes ügyészség (DNA) eredeti változatától. Ugyanakkor a legfelsőbb bíróság elnöke másodszor is visszautasította azt a kérését, hogy oldják fel a nemzetbiztonsági megfigyelésének okára vonatkozó titkosítást. Horváth Anna szerint várhatóan még két tárgyalás lesz ebben a perben: a következőt február 6-án tartják, a másodikat pedig valamikor március elején. A volt alpolgármester kitért arra is: decemberben a DNA értesítette arról, hogy 2015 október-novemberében és 2016 február-márciusában, két másik ügyben is lehallgatták, illetve megfigyelték, ezeket a dossziékat bizonyítékok hiányában a múlt év végén lezárták.