A jelenlegi sportminiszter, bizonyos Bogdan Matei egykor a III. ligában rúgta a labdát, és amikor felvételizett tornatanárnak, 2,75-ös pontszámot ért el. Hat évvel később, háromszori próbálkozás után sikerült a vizsgája, miközben beiratkozott az SZDP-be, és utána nemsokára iskolaigazgató, tanfelügyelő, szenátor, majd miniszter lett. Marius Budăi munkaügyi miniszter hivatalos életrajzában az áll, hogy az egyik gyermekvédelmi hatóság referense, felügyelője, szakfelügyelője volt, de politikai források szerint csak az intézmény sofőrje volt. Gabriel Leș hadügyminiszter nem volt katona, pedig 1975-ben született, és amikor a kötelező sorkatonai szolgálat életkorát elérte, nem volt egyetemi hallgató. Niculae Bădălău mezőgazdasági minisztert annak idején, még 1988-ban elkapták, mert ellopott négy zsák búzát, hogy eladja feketén. Egy év letöltendő börtönbüntetést kapott, de végül nem került rácsok mögé, mert Ceaușescu 70. születésnapja alkalmából amnesztiát adott a tíz évnél kevesebb börtönre ítélteknek. (Főtér)

ABIGAIL BULIJA. Ma este hét órától a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházban mutatják be Mike Leigh Abigail bulija című darabját Barabás Árpád rendezésében. Az előadás – a Figura Stúdió Színház, a székely­udvarhelyi Tomcsa Sándor Színház és a csíkszeredai Csíki Játékszín koprodukciója – a bemutatót követően január 12-én és 19-én ugyancsak a Figuránál lesz látható. Az előadás szereplői ugyanabban az utcában laknak, ezért is szeretnék jobban megismerni egymást. Egyikük lánya, Abigail házibulit tart a szomszédban; közben meg a felnőttek is szeretnék jól érezni magukat: ők is lazítanának, szórakoznának, elengednék magukat. Erre tesznek kísérletet, de valami mindig elrontja a hangulatot. „Úgy éreztem magam, mint egy Rolling Stones-koncerten” – mondta Mike Leigh az Abigail bulija 1977-es színházi bemutatója után. A BBC még abban az évben felvette az előadást, majd két évvel később újra leadta tizenhatmilliós nézettséggel. A közönség őrjöngött érte: Abigail bulijáról sört neveztek el, és a mai napig tartanak Abigail bulija nevű összejöveteleket. (Maszol)

KÁRTÉRÍTÉS A BÖRTÖNKÖRÜLMÉNYEK MIATT. Korrupcióért csukták le tavaly ilyenkor és egy év után máris pert nyert az állammal szemben Horea Uioreanu, Kolozs megye volt tanácselnöke. A fogva tartás körülményeivel elégedetlen egykori tanácselnök az állam illetékes intézményei ellen indított pert, a bíróság pedig összesen 4500 euró erkölcsi kártérítés és a perrel járó költségek (10 213 lej) kifizetésére kötelezi az alpereseket a volt politikus javára. (Főtér)