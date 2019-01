Havas utak, nehézkes forgalom

Valódi tél köszöntött péntek reggel Háromszékre, a bőséges havazásnak pedig leginkább a gyermekek, a téli sportok szerelmesei örülhetnek. A gyalogosok, a gépkocsivezetők dolgát kissé megnehezítette a kitartó havazás, bár fennakadást délig nem jeleztek megyénk útjain. A Háromszéket átszelő országos besorolású utakon már csütörtök délutántól szórták a csúszásgátlót és ugyanaznap este Sepsiszentgyörgyön is megkezdték a hótalanítást.

Megállás nélkül dolgoztak a Tega Rt. gépei csütörtök este 10 órától. A megyeszékhely főbb útszakaszain és mellékutcáin 8 hókotróval takarítottak, 6 járműből pedig csúszásgátlót is szórtak, 12 óra alatt mintegy 150 köbmétert – mondta el lapunk érdeklődésére péntek délelőtt Máthé László. Beszélgetésünk idején a köztisztasági vállalat igazgatója éppen terepen járt, mint mondta, embereik városszerte mindenhol dolgoztak, hatvan munkatársukat hajnali három órára hívták be, hogy reggelre járhatóvá tegyék a járdákat, sétányokat, a tömbházak előtti bejáratokat.

Háromszék mintegy 260 kilométernyi megyei útjain sem volt fennakadás a havazás miatt, ezeken a szakaszokon az Út- és Hídépítő Rt. feladata a hó eltakarítása. Kovács Ödön megyemenedzser szerint járműveik és csapataik minden térségben dolgoznak, egyedül Nagypatakon kellett egy nagyobb méretű járművet is bevetniük, hogy a hókotró végül elindulhasson.

A Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság honlapján arról tájékoztatott, a Kovászna megyét érintő országutakon 23 járműből 175 tonna sót szórtak szét csütörtök délutántól péntek hajnalig. A 2D jelzésű, Kézdivásárhelyt Focșani-al összekötő úton, a Sárfalvától a Vrancea megye határáig tartó részen 1-2 cm hóréteg nehezítette a forgalmat, s hasonló volt a helyzet a Kézdivásárhely és Csíkkozmás között a Nyergestetőn át kapcsolatot biztosító úton is. A céhes városból Sepsibükszád irányába autózók is havas úton közlekedtek, 4-5 cm-es hóréteg fedte az utat Zágon és Zágonbárkány közt is – derült ki a regionális útügy adataiból.

Forgalomkorlátozást a 11-es országúton, Ojtoznál rendelt el a közlekedésrendészet péntek reggel 6 és 9 óra között, az intézkedés a 3,5 tonnánál nagyobb járműveket érintette, a megelőző intézkedés célja, hogy az érintett szakasz hótalanítását zavartalanul végezhessék a karbantartók.