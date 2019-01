Sportolóink a hétvégén

A közel 200 kilométeres viadalra 37 egység nevezett be, a 13 gyorsasági szakaszt várhatóan teljesítő autók között olyan klasszikusokat találunk majd, mint a Lancia Delta, a Porsche 911, a Ford Escort, a Toyota Corolla, a BMW 325i, a Renault Alpine vagy éppen a Citroën AX. További információért keressék fel az autocrono.ro internetes portált.

KOSÁRLABDA. Ma hazai környezetben lépnek pályára a háromszéki csapatok: a Kézdivásárhely SE a Nagyváradi MSC együttesét, míg a bajnoki címvédő Sepsi-SIC a Târgoviște együttesét fogadja. A mérkőzések sorát a Sárga csoportban érdekelt és negyedik helyezett KSE nyitja meg, amely a 3. fordulóban 12 órától az éllovast látja vendégül a céhes városbéli sportcsarnokban. Az aktuális szezonban ez lesz az ötödik összecsapás a két alakulat között, amiből hármat – kettőt a Román Kupában – a felső-háromszékiek nyertek meg, és mind­össze egy zárult bihari sikerrel. A kézdivásárhelyi lányoknak ez lesz az idei első meccsük, ugyanis az előző körbeli mérkőzésüket a Bukaresti Agronómia ellen február végére halasztották. A partiumiak egy hete saját közönségük előtt az Alexandria gárdáját verték, 65–54 arányban bizonyultak jobbnak a Teleorman megyeieknél. Az etap további programja: Bukaresti Agronómia–Bukaresti Rapid, Marosvásárhelyi VSK–Alexandria.

A Piros csoport 4. fordulójában a listavezető Sepsi-SIC örök riválisát, a Târgoviște csapatát fogadja, a 19 órakor rajtoló találkozónak a Sepsi Aréna ad otthont. A hibátlan mérleggel rendelkező zöld-fehérek a pontvadászat előző körében 96–54 arányban diadalmaskodtak Kolozsváron, míg a Dâmbovița megyeiek 58–43-ra győztek a Konstancai Phoenix otthonában. A két rivális ez idáig huszonhat alkalommal csatázott egymással, külön párharcukat a SIC vezeti 17–9-re. A bajnokság első szakaszában Zoran Mikes tanítványai már kétszer is legyőzték (101–69 és 87–70) a harmadik helyezett Târgoviște együttesét, így a papírforma szerint az esti meccsnek is ők az egyértelmű favoritjai. A találkozóra 18 órától autóbusz indul a Gólya utcai végállomástól, amely az Állomás negyed érintésével megy ki a sportlétesítményhez. A forduló további összecsapásai: Kolozsvári U–Aradi ICIM, Brassói Olimpia–Konstancai Phoenix, a Szatmárnémeti VSK pihen.

SAKK. Vasárnap 9.30 órai kezdéssel negyedik alkalommal kerül megszervezésre a sakk Zágon Kupa. A rapid sakkversenyt a zágoni kultúrotthonban tartják, iratkozni a helyszínen lehet a viadal napján 9 órától. A szervezők szeretettel várják a vidék, a megye sakkozóit. (tif)