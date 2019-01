„Olyan fájdalmaim vannak, hogy nem vagyok biztos abban, tudok-e még négy-öt hónapig játszani. Wimbledonban még szeretnék pályára lépni, de nem biztos, hogy meg tudom csinálni” – mondta a játékos, könnyeivel küszködve, az ausztráliai sajtótájékoztatón. A 31 esztendős Murray a hosszú kihagyás miatt a világranglista 230. helyére csúszott, és a – hosszabb ideig sérült játékosok védelmében bevezetett – védett rangsornak köszönhetően kapott csak helyet az Australian Open főtábláján. Ott az első fordulóban a spanyol Roberto Bautista Agut vár rá, aki a múlt héten megnyerte a dohai versenyt, ahol többek között a világelső Novak Đoković ellen is győzött. „Mindent megtettem, hogy javuljon a helyzet, de az elmúlt húsz hónapban rengeteg fájdalmam volt. Jobb helyzetben vagyok, mint hat hónappal ezelőtt, de azt is tudom, jelenleg nem tudok olyan szinten játszani, mint korábban” – mondta a brit klasszis.

Murray összesen 8 Grand Slam döntőben szerepelt. Kétszer (2013-ban és 2016-ban) diadalmaskodott Wimbledonban – 1936 óta az első brit férfi volt, aki meg tudta nyerni a tornát. 2012-ben US Open-győzelmet ünnepelhetett. Aranyérmet nyert a londoni és a riói olimpián, ezzel ő az egyedüli a sportág történetében, aki egyéniben két ötkarikás bajnoki címmel büszkélkedhet. Pályafutása során 45 tornát nyert meg, 41 héten át vezette a világranglistát, s tagja volt a 2015-ben Davis Kupa-győztes brit válogatottnak.