A magyar államé lett Munkácsy Golgota című festménye

Gulyás Gergely közölte, a festményt 3 milliárd forintért vette meg a kormány Pákh Imrétől. Hozzátette, több szakértői vélemény is készült, a becslések pedig igazolják a vételárat. Így most már a Munkácsy-trilógia mindhárom festményének – a Krisztus Pilátus előtt, az Ecce Homo és a Golgota – rendezett a tulajdoni viszonya, mindhárom kép magyar állami tulajdonban van, a műalkotásokat pedig hosszú távon is a debreceni Déri Múzeumban helyezik el – fejtette ki a Miniszterelnökség vezetője az Országház Munkácsy Termében tartott bejelentésen. „Ez egy fontos hír a magyar kultúra kedvelőinek, fontos hír a Munkácsy-rajongóknak, Debrecen és az ország egésze is gazdagodott” – mondta a politikus.

Kósa Lajos debreceni képvi­selő felidézte, hogy a képek először 1995-ben a Déri Múzeumban voltak láthatóak együtt, majd azt is felelevenítette, hogy a Krisztus Pilátus előtt című alkotást 2015-ben vette meg a magyar állam – a Magyar Nemzeti Bank Értéktár-programja keretében – a kanadai Hamilton Galériától. A képviselő úgy fogalmazott, a festmények „élete” legalább olyan kalandos, mint maguk a képek.

Papp László debreceni polgármester arról beszélt, hogy most teljesült az a több mint százéves igény, hogy állami tulajdonban legyen a trilógia, amely debreceni szimbólum.

A Jézus életét megörökítő sorozat darabjait első alkalommal 1995. augusztus 25-én láthatta együtt a közönség. A művek közös bemutatásának különlegessége, hogy a három, bibliai témát feldolgozó festményt maga az alkotó, Munkácsy Mihály sem látta együtt.