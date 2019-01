Ketten visszatérnek a botrányoktól szétzilált Svéd Akadémiához

Kjell Espmark irodalomtörténész és Peter Englund történész 2018 áprilisában lépett ki a testületből, most azonban közleményükben úgy fogalmaztak: „Eljutottunk arra a pontra, amikor a megújulást hozó erőfeszítéseket csak az akadémián belül lehet megtenni. Ezért döntöttünk úgy, hogy részt vállalunk a belső munkából.”

A Svéd Akadémia 2018-ban nem ítélte oda az irodalmi Nobel-díjat, mert egy szexuális zaklatási botrány miatt megrendült a közbizalom az intézmény iránt. A tagokat korábban erősen megosztotta, hogy nem sikerült kizárniuk Katarina Frostensont, az akadémia egyik tagját, aki megszegte az összeférhetetlenség szabályait, mivel nem jelentette be, hogy férjével együtt társtulajdonosa egy olyan vállalkozásnak, amely korábban az akadémiától kapott pénzügyi forrásokat. Frostensont azóta már felszólította a testület a lemondásra. Frostenson tagadja a vádakat. Férjét, Jean-Claude Arnault kulturális menedzsert 18 nő vádolta meg szexuális zaklatással és erőszakkal. A közelmúltban egy svéd bíróság kétrendbeli szexuális erőszak miatt két és fél évi börtönre ítélte a férfit egy nő megerőszakolása miatt. A Svéd Akadémia belső vizsgálata feltárta azt is, hogy Arnault 1996-tól hét alkalommal, még a díjazottak bejelentése előtt kiszivárogtatta a Nobel-díjasok nevét. A férfit megvádolták azzal is, hogy felesége pozícióját kihasználva a Svéd Akadémiával finanszíroztatta saját kulturális vállalkozását, de a korrupciós vádak ügyében kellő bizonyíték híján, illetve elévülés miatt nem emelt vádat az ügyészség.

A közelmúltban a Nobel-alapítvány igazgatója kilátásba helyezte, hogy megvonhatják a testülettől az irodalmi Nobel-díj odaítélésének a jogát, ha nem tesz további intézkedéseket botrányokban megcsorbult hírnevének helyreállításáért. Az akadémia szabályzatát már megváltoztatták, a tagság státuszával kapcsolatos új szabályozást XVI. Károly Gusztáv svéd király is jóváhagyta. A tagok korábban életük végéig maradtak a testületben. Az új szabályzat lehetővé teszi, hogy az akadémia tagjai írásban lemondhassanak és elhagyhassák a testületet. Azokat a tagokat, akik két évig nem vesznek részt az akadémia munkájában, ugyancsak lemondottként kezelik. Mivel Arnault saját hasznára fordította a birtokába jutott információkat a Nobel-díj jelölt­jeiről, a svéd akadémia új, radikális szabályzata szerint Frostenson is ugyanúgy felelős férje cselekedeteiért, mint ha ő maga követte volna el azokat.