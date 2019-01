Szégyen és remény között

Már a szervezést elszúrták: a meghívottak nem találták az ülőhelyüket, egy nagykövet jobb híján a sajtópáholyba kérezkedett be, ám a korrupcióért elítélt és feltétesen szabadlábon levő Adrian Severin volt EP-képviselő a főpáholy második sorában pöffeszkedett, Jean-Claude Juncker, Klaus Iohannis, Donald Tusk és Viorica Dăncilă mögött. E sértő rendetlenség mellett a szinkrontolmácsolásról is megfeledkeztek.

Az is tiszteletlenség, főleg a romániai polgárok iránt, hogy az állam harmadik embere, Liviu Dragnea képviselőházi elnök épp ezen a történelmi eseményen nem vett részt. Bizonyára nem az általa sokszor támadott EU-vezetők iránti finom tapintatból utazott épp most titkos szabadságra a meny­asszonyával; kínos lett volna a „bűnöző” kiskirállyal kezet rázni a hírnevükre kényes nyugati vendégeknek, de a hiányzása is nagyon kínos volt. Helyettese, Florin Iordache volt igazságügyi miniszter ugyanis csapnivaló beszédet mondott, szuverenitást hangoztatva és tiszteletet követelve. A többiek sem ragyogtak. Călin Popescu Tăriceanu szenátusi elnök arról próbálta meggyőzni angolul értő hallgatóságát, hogy Románia minden tekintetben európaivá vált, kivéve egyes „büntető” intézményeket, amelyek „nem hajlandók lemondani a kommunista időszakban élvezett előjogaikról”. Klaus Iohannis államfő beérte lapos általánosságokkal: a következő fél év kihívásai a brexit, a migráció, a biztonság, az EP-választások. Célt, víziót, kezdeményezést, Románia számára fontos kérdést sem ő, sem a miniszterelnök nem fogalmazott meg.

Az európai vezetőknek volt mondanivalójuk. Az emberi jogok, a jogállamiság melletti kiállásra, a korrupció elleni harc folytatására, az európai alapértékek védelmére biztattak – lekötelező udvariassággal, de igen határozottan. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke Brüsszel támogatásáról biztosította Romániát, ám leszögezte: az Európai Unió nem köthet kompromisszumokat a jogállamiságot és a demokráciát illetően. Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke jóindulata jeléül románul is köszöntötte a jelenlevőket, eszünkbe juttatva, hogy nálunk ilyen gesztusokra sem futja. Az est hőse Donal Tusk, az Európai Tanács elnöke volt, aki teljes egészében románul elmondott beszédében lehengerlően elegáns módon – a román nép nagy íróit, költőit, gondolkodóit idézve, sportolóira emlékeztetve – buzdított arra, hogy ne adják fel, próbálják megvédeni „politikai civilizációnk alapjait: a szabadságot, a feddhetetlenséget, az igazság tiszteletét a közéletben, a jogállamot és az alkotmányt”, mert reménytelennek tűnő helyzetből is lehet győzni.