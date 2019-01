Mint ismert, Kulcsár-Terza József képviselő és Fejér László Ödön szenátor kezdeményezésére tavaly novemberben több magyar parlamenti képviselő – Benkő Erika, Csoma Botond és Biró Zsolt – hivatalos beadványban fordult az elnöki hivatalhoz, a citizengo.org/hu oldalon összegyűjtött több mint tízezer aláírást továbbítva, melyben kérték Klaus Iohannist, tegyen lépéseket a Beke–Szőcs-ügyben hozott ítélet érvénytelenítésére. Iohannis nem válaszolt a beadványra, a tanácsosa által a héten küldött levélben az elnöki hivatal arra hivatkozik, hogy jogerős ítéletek érvénytelenítése nem tartozik az államfő hatáskörébe.

A dokumentumban Gabriel Piscociu államtanácsos azzal is érvel, hogy az elnök bárminemű beavatkozása sértené a hatalmi ágak szétválasztásának elvét és az igazságszolgáltatás függetlenségét.

A kezdeményezők csalódottságuknak adtak hangot, semmitmondónak minősítették az elnöki hivataltól érkezett választ, és jelezték: további lépéseket tesznek a kézdivásárhelyi fiatalok érdekében. Kulcsár-Terza József szerint a romániai magyarság minden bizonnyal megjegyzi majd Iohannis magatartását, amely azért is felháborító, mert az elnökválasztáson a magyarság megelőlegezte bizalmával. Fejér László Ödön arra hívta fel a figyelmet: bár az államfőnek nem hatásköre egy bírósági végzés érvénytelenítése, az elnöki kegyelem gyakorlása kizárólag az övé, a törvény értelmében pedig ezt hivatalból is megteheti anélkül, hogy azt valaki igényelné.

Az RMDSZ háromszéki szervezetének tegnapi közleménye szerint Fejér László Ödön kapcsolatba lépett id. Lomnici Zoltánnal, az Emberi Méltóság Tanácsának elnökével, aki korábban nyilvános kegyelmi kéréssel fordult az államfőhöz, hogy egyeztessék azokat a lépéseket, amelyekkel hozzájárulhatnak az alaptalanul elítélt két fiatalember ügyének orvoslásához. Egyetértenek abban, hogy a két fiatal szabadlábra helyezésének leggyorsabb módja az elnöki kegyelemben részesítés, ezért a szenátor és Magyarország Legfelsőbb Bíróságának volt elnöke úgy döntött: meghallgatást kérnek az államelnöknél, hogy személyesen ismertethessék azokat a tényeket, amelyekből kiderül, hogy a bírósági ítélet alaptalan. Azt remélik az audienciától, hogy érveikkel meg tudják győzni az államelnököt, aki majd eldönti: gyakorolja vagy sem az elnöki kegyelmet.