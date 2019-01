Filmözön a román és magyar kultúra napján

Tavaly ősztől sok új román film jelent meg, a Művész mozi pedig az eddig be nem mutatott alkotásokra összpontosít, ezekből nyújt ízelítőt a szentgyörgyi közönségnek a január 11–17. közt zajló román filmhéten – mondta el lapunknak Lázár-Prezsmer Endre művelődésszervező. Hét játékfilmet választottak ki az előző időszak terméséből, drámák mellett egy vígjátékot – Pup-o, mă! (Csókold meg) –, illetve egy dokumentumfilmet – Dacii Liberi (Szabad dákok) – is.

Filmhéttel ünneplik a magyar kultúra napját is. Lázár-Prezsmer Endre szerint az előző évi rendezvényük meglehetősen népszerűnek bizonyult. Január 18-tól tehát újabb egy héten át pörögnek majd, ezúttal magyar alkotások a Művész moziban. A szervezők a 2018-ban bemutatott filmekből válogatnak, s várhatóan láthatóak lesznek olyan közismert és kedvelt játékfilmek, mint a Lajkó – Cigány az űrben vagy a valós eseményeken alapuló A Viszkis. Tervezik továbbá, hogy a Filmettfeszten bemutatott alkotások közül is elhoznak néhányat a rendezvényre, ezekről a továbbiakban egyeztetnek.

A sepsiszentgyörgyiek által igen kedvelt Művész mozit egyébként nemrégiben felvette tagjai közé az Europa Cinemas európai mozihálózat. A filmszínház képviselőinek január végéig kell elküldniük az Európai Filmek és Események 2018-ban című projektet, melynek elemzése után a Művész mozi anyagi támogatásának mértékéről dönt majd az Europa Cinemas. A projekt keretében a 2018-ban vetített európai filmek, illetve a mozi által szervezett események listáját kell bemutatniuk. Az Europa Cinemas az első olyan hálózat, amely kiemelt figyelmet szentel az európai filmeknek, fő célkitűzése, hogy támogatást nyújtson azoknak a filmszínházaknak, amelyek elsősorban európai filmeket mutatnak be, s amelyek a fiataloknak szóló események szervezését is kiemelten kezelik .