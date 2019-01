Drónos szobrok a Magmában

Hét kiállításra készülnek ebben az esztendőben a Magmában, nagyobb kulturális projektekbe is bekapcsolódnak, s lehetőségeik szerint folytatni kívánják a gyermekek, kis- és nagyobb diákok beavatását a kortárs művészet világába, a műhelymunkák szervezését – mondta megkeresésünkre Kispál Ágnes Evelin és Kispál Attila. Első tárlatuk februárban nyílik, egy Marosvásárhelyen már elkezdett projektet folytat Sepsiszentgyörgyön, a Magma gyűjteményét felhasználva Ungvári-Zrínyi Kata, aki a megyeszékhelyen már számos korábbi tárlatot nyitott meg művészettörténészként, most alkotói arcát mutatja meg.

Ungvári-Zrínyi Kata ugyanis képzőművészként diplomázott Kolozsváron, s most egy sajátos, Hogyan fogyasztja a művet? című projektjével az alkotások befogadásához nyújt, ad – esetenként játékosabban – különböző értelmezési lehetőségeket, támpontokat.

A Cseh Kulturális Központtal régebbi a kapcsolatuk, a bukaresti intézmény vezetője angol nyelvű, rendszeres tájékoztatóik révén követi, hogy mi történik a Magmában, és nagyra értékeli kommunikációs stílusukat. Márciusi kiállításukat ezzel az intézménnyel közösen szervezik, egy cseh művész, Martijn Zet és egy romániai alkotópáros, Mona Vătămanu és Florin Tudor közös tárlata várható, megnyitóját a nőnapra tervezik, és a művészek várhatóan installációkat mutatnak majd be. Az alkotókat több közös szál köti össze, tabukat próbálnak döntögetni, egyebek mellett azt vizsgálják, miként viszonyultak a hatvanas-hetvenes években a művészek az akkori államhoz.

A Szent György Napok környékén igazi kulturális csemegét kínál majd a Magma kiállítótere, a budapesti Előd Ágnes szobrász mutatkozik be rendhagyó, drónos szobraival. Mint a Magma munkatársai mondják, ezek nagyszerű munkák, nagyon illékony jellegű, virtuális alkotások, ugyanis harminc-negyven egyszerre röptetett, szakemberek által beprogramozott és irányított drón, pontosabban az azokra szerelt fényforrások rajzolják ki a szobrokat a levegőben, amelyeket fényképezőgépek, kamerák érzékelnek teljes egészében. A drónos alkotások dokumentumai, fotók, videók lesznek majd láthatóak, ugyanis az efféle „szobrászat” élőben komoly csapatot, szervezést, jóváhagyásokat igényel. Előd Ágnes és kollégái egyébként legutóbb Londonban jártak, a Buckingham-palotába hívták meg őket decemberben.

A nyár egy fiatal és tehetséges budapesti kurátor, Fenyvesi Áron (a Trafó kiállítóterét irányította) által megrendezett kiállításával kezdődik. A Magma működtetői őt kérték fel egy projekt megvalósítására, a jövőben ugyanis hozzá hasonló fiataloknak szeretnének teret biztosítani tárlatok megrendezésére. Román, magyar művészek, illetve egy lengyel alkotó vesz majd részt a tárlaton, műveiket a kurátor felkérésére készítik el. „A kiállítás olyan kortárs művészeti alkotásokat mutat be – hangsúlyozza Fenyvesi –, amelyek a jelen átalakuló természetélményére reflektálnak. A művek azt vizsgálják, hogy miként jelenik meg a természet mint egyfajta a társadalomtól egyre inkább eltávolított mítosz kortárs művészek gondolkodásában.”

Az ősz folyamán lesz még egy Art & Tech című kiállításuk, amelyre a budapesti Meet Lab felkérésére pályakezdő művészek jelentkeznek technikára alapozott munkákkal, majd bemutatnak egy további, a képzőművészeti fotográfiára építő kiállítást, s végül a marosvásárhelyi B5 Stúdió által kezdeményezett, Duett című kiállítással zárják az évet.

Most viszont január 15-ét várják, a bukaresti Román Kulturális Alap ugyanis a Magmát is jelölte a kultúra területén dolgozók kitartását és következetességet elismerő díjára (pontosabban a kiállítóteret elindító Magma Kortárs Közeg Egyesület a díj egyik várományosa). A jelölés már önmagában felér a díjjal, hiszen jelzi, hogy figyelnek ránk és elismerik munkánkat – jegyezte meg Kispál Attila. Azt is hozzátette, már idén elkezdik a felkészülést a kiállítótér tizedik születésnapjára, amelyet 2020. április elsején ünnepelnek majd. Nagy buli lesz, mondják, de előtte még ki szeretnének adni egy átfogó kiadványt, fényképekkel illusztrált albumot. Remélik továbbá, hogy idén be tudják fejezni az alagsori műhelyterem kialakítását, ahol kizárólag műhelymunka zajlik majd gyermekekkel, diákokkal, ez ugyanis az előző esztendőkben a Magma egyik erősségévé vált. Kispál Ágnes hozzátette, partnerként vesznek részt egy nemzetközi, Kreatív Európa című uniós pályázatban is, melynek célja eljuttatni a kortárs művészetet vidékre, így Háromszékről Csernátont és Bodzaforduló környékét, illetve Sepsiszentgyörgy periférikus részeit jelölték meg célterületüknek.