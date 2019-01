Mi, hol, mikor

Javaslatuk, hogy bűnbánatot tartsunk a megosztó igazságtalanság miatt, a kereszt alatt együtt kérjük Krisztus kegyelmét, hogy vessen véget az igazságtalanságnak; kérjük irgalmát azokra a bűnökre, amelyek megosztottságunkat okozzák.

Sepsiszentgyörgyön január 18–27. között kerül sor az egyetemes imatizedre, naponként este 18 órától, a következő program szerint: január 18-án a Szent Benedek katolikus templomban szolgál: Végh Nimród evangélikus lelkészjelölt; január 19-én a Gyöngyvirág utcai református templomban szolgál: Hajdú János katolikus főesperes; január 20-án az evangélikus templomban szolgál: Hegyi István református lelkipásztor; január 21-én a Krisztus király katolikus templomban szolgál: Marosi Árpád református lelkipásztor; január 22-én a református Vártemplomban szolgál: Szabó Lajos kanonok; január 23-án a Szent József katolikus templomban szolgál: Kovács István unitárius lelkész; január 24-én a szemerjai református templomban szolgál: Takács Dezső katolikus plébános; január 25-én a Szent Gellért katolikus templomban szolgál: Müller Lóránd református lelkipásztor; január 26-án az unitárius templomban szolgál Dénes Előd református lelkipásztor; január 27-én a belvárosi református templomban szolgál Dávid György katolikus plébános.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Kedden és szerdán 19 órától a nagyteremben az Anna-legendát játssza a sepsiszentgyörgyi magyar színház, Mezei Kinga rendezésében.

M STUDIO. Csütörtökön 19 órától a Háromszék Táncstúdióban LIFT – boys will be boys című produkciót adja elő a sepsiszentgyörgyi mozgásszínház. Rendező-koreográfus: Fehér Ferenc.

VÁROSI SZÍNHÁZ. Nem egy hagyományos színházi estre kell készüljön, aki a Ketten maradtak című előadást fogja megnézni. Lehet-e beszélni ma a hitről?! Tudunk-e ma a hitről beszélni?! Van még aktualitása az Isten és az ember, a helyes és helytelen, embertársainkról és önmagunkról alkotott képünk vitájának. A hívő ember és a hitetlen ember mennyiben határozzák meg azt a kort, amiben élünk? Isten, hit és magasabb fokú józanság nélkül van-e esélyünk túlélni a materializmus és az Ego korát? Hol kezdődik a tulajdonképpeni éberség? A mámor valósága? Mi is a mámor? Ezekre a kérdésekre keresik a választ Hamvas szavaival a művészek; egy színész, egy vj/virtual designer és két zenész. Teszik mindezt egy nagyon sajátos, már-már nem is színházi nyelven… mert a színház is tulajdonképpen csak egy eszköz arra, hogy egyetemes kérdéseket feszegessünk, olyan kérdést is például, hogy mit is jelent hinni valamiben? …Mert végeredményben minden csak hit kérdése! „Végül is ketten maradnak – Isten és a bor.” (Hamvas Béla). A kézdivásárhelyi Városi Színház előadását Kolcsár József rendezte, január 16-án, szerdán 14 órától diákoknak és 19 órától a Gábor Áron bérleteseknek játsszák a Vigadó Művelődési Házban. Kedvezményes ár: 15 lej, teljes ár: 20 lej. n Január 20-án 19 órától a nagyteremben Parti Nagy Lajos Ibusár című előadást adják elő. Szabadjegyek: 20/25 lej.

HAHOTA. A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat a Hülyeség nem akadály című zenés szilveszteri kabaréja Kovásznán január 29-én 17 és 20 órától tekinthető meg a Művelődési Központban. A jegyek ára 30 lej. n Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében február 5-én, 6-án, 7-én és 8-án vendégszerepelnek. Jegyek az Andrei Mureşanu Színház pénztáránál kaphatóak keddtől csütörtökig 16–18, pénteken 13–18 óráig. Érdeklődni a 0745 589 214-es és a 0726 208 811-es telefonszámon lehet munkanapokon 9–16 óráig.

GUPPEN HECC. Kedden 17 és 20 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében a marosvásárhelyi kabarétársulat előadja Nem vagyok egészen 100-as című műsorát. Jegyár: 30 lej.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban kedden: 15.45-től Szabad dákok – román dokumentumfilm, románul beszélő; 16.30-tól A karácsony mentőakció – francia–belga családi vígjáték, magyarul beszélő; 17-től A Moromete család 2. – román filmdráma, románul beszélő; 19-től Szerelem 1. Kutya – román filmdráma, románul beszélő, 18.45-től Álommeló – amerikai romantikus vígjáték, román felirattal; 20.45-től The Upside – amerikai dráma, vígjáték, 127 perc – románul beszélő; 21-től Itélethirdetés – román dráma, 93 perc – románul beszélő. Szerdán: 11-től A Grincs – amerikai animációs családi vígjáték, magyarul beszélő; 16.45-től Pókember – Irány a pókverzum – amerikai animációs, kaland, akciófilm, román felirattal; 18.15-től The Upside – amerikai dráma, vígjáték, románul beszélő, 19-től Egy rendes ember – román filmdráma, románul beszélő; 20.45-től Aquaman – amerikai–ausztrál akció, kalandfilm, fantasy, román felirattal; 20.45-től Ragadozó városok – új-zélandi–amerikai akciófilm, fantasy, sci-fi, magyarul beszélő. Csütörtökön: 16.30-tól Űrdongó – amerikai, akció, kalandfilm, sci-fi, románul beszélő; 17-től Hókirálynő: Tükörország – amerikai animációs családi film, románul beszélő; 18.45-től Holmes és Watson – amerikai kalandfilm, krimi, vígjáték, román felirattal; 19-től Csókold meg, te! – román vígjáték, románul beszélő; 20.30-től Bohém rapszódia – angol–amerikai zenés életrajzi film, román felirattal; 21-től – Alice T. – román filmdráma, románul beszélő.

Könyvbemutató

A román kultúra napja alkalmából kettős könyvbemutatóra és beszélgetésre kerül sor január 15-én 18.30-tól a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban. Pavel Șușară Sissi című rendhagyó verskötetéről és annak magyar kiadásáról beszélget a szerzővel és Demény Péter költővel, íróval, a kötet fordítójával Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán keddtől péntekig naponta 8–17 óráig, szombaton 8–14 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól diákoknak balett és kortárs tánc, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774. Infó:

KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak kézimunkakörbe a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Immár Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19 és 23 óra között fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a

GUZSALYAS. Kedden 17.30–19.30 óráig agyagozás, kézzel formálható agyagtárgyak készítése, kézműves-foglalkozás gyermekek számára a sepsiszentgyörgyi Míves Házban. ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán keddtől péntekig naponta 8–17 óráig, szombaton 8–14 óráig szünetel az áramszolgáltatás.MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól diákoknak balett és kortárs tánc, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774. Infó: facebook@liveartdancestudio KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak kézimunkakörbe a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.LELKI SEGÉLY TELEFONON. Immár Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19 és 23 óra között fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.GUZSALYAS. Kedden 17.30–19.30 óráig agyagozás, kézzel formálható agyagtárgyak készítése, kézműves-foglalkozás gyermekek számára a sepsiszentgyörgyi Míves Házban.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Romulus Cioflec utca 33/A szám alatti 3-as Hygea (telefon: 0267 310 110, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utca 42. szám alatti Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Képernyő

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN. Ma 15 órától: Zsögödből a világ – Székedi Ferenc igazi médiamunkás: újságíró, szerkesztő, műfordító, publicista, de volt tévés, és jegyzeteit most is hallhatjuk néha a rádióban. Nyugdíjas, de dolgozik, teszi, amire szükség van, amire felkérik vagy megkérik. Csíkszeredában szinte nincs olyan esemény, ahol ne lenne ott. Tárlatok, könyvbemutatók, színházi események moderátora, házigazdája, krónikása. Családi házuk nyári konyháját átalakította, ablakot vágott, hogy láthassa a Hargitát, a természet változásait, közben pedig igyekszik rálátni sokakat érintő történésekre. Barátságos dolgozószobájában ezúttal az életéről mesél. * Beszélgetések a kávéházban – Mindannyian találkozunk előbb utóbb a gyermeknevelés kérdéseivel. Sokszor tanácstalanok vagyunk. A Beszélgetések a kávéházban című rovatban B. Nagy Veronika kérdéseire Vekerdy Tamás pszichológus válaszol.