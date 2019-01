Háromhetes szünidő után hétfőtől visszacsengetnek az iskolákba és megtelnek az óvodák is. A félévek közötti vakációig újabb háromhetes tanítási időszak következik. Ezzel együtt a családorvosi rendelőkben is megnövekszik a forgalom – véli dr. Lucia Șereș. A háromszéki családorvosok egyesületének elnöke arra biztatja a szülőket, ha beteg a gyermekük, ne engedjék közösségbe, de az egészségesek is kerüljék a tömeget, töltsenek minél több időt a szabadban, a friss levegőn.

Minden esztendőben a téli vakáció után kezdődik a roham a gyermekorvosi rendelőkben, mert a gyermekek visszatérnek a közösségekbe, egy beteg is könnyen megfertőzi a többieket, és ez az időszak egybeesik az influenzaszezon kezdetével, amikor tömegesen betegszenek meg gyermekek és felnőttek is – véli Șereș doktornő. A szervezetnek ilyenkor sok C-vitaminra, pihenésre van szüksége, de a szabadban végzett mozgás, az egészséges táplálkozás is erősíti az immunrendszert, az antibiotikumok ellenben legyengítenek, és nem is hatnak a vírusok ellen – hangsúlyozza a szakember.

Gyermekgyógyász orvosként nehezményezi, hogy bal lábbal rajtol az új esztendő, mert továbbra sem tudják biztosítani a hat- és tizennégy éveseknek járó kötelező védőoltásokat. A hat évet betöltött gyermekeknél tavaly szep­tember óta hiányzik a négykomponensű, gyermek­bénulás, diftéria, tetanusz és szamárköhögés elleni védőoltás, a tizennégy éveseknél pedig tavaly nyár óta nincs diftéria és tetanusz elleni kombinált vakcina. Mindkét esetben emlékeztető oltásról van szó, ami a kötelező védőoltási program része, olyan, mint egy törvény, amit be kell tartani.

Dr. Lucia Șereș nem hagyta szó nélkül, hogy az egészségügyikártya-olvasó rendszer, a számítógépes adatbevitel az új esztendőben is éppen olyan rosszul működik, mint tavaly, gyakori a kiesés, olyankor offline-recepteket írnak a pácienseknek, majd kínlódnak, hogy a 72 órás határidőn belül feltöltsék az adatokat, és ugyanezt kénytelenek tenni a patikusok is. A bürokratikus eljárások miatt ez a családorvosok számára is megalázó, ellenben a legtöbbet ezúttal is a betegek veszítenek, akik a legkisebb bajjal, illetve legsúlyosabb kórral is a rendszer kiszolgáltatottjaivá válnak – mondja a szakember.

A gyermekeket óvni kell a fertőzésnek kitett közösségektől, a betegeket távol kell tartani attól, hogy másokat is megfertőzzenek, emellett pedig a C-vitamin és a friss levegő segít a legtöbbet abban, hogy ebben az időszakban is megőrizzük egészségünket – hangsúlyozta dr. Lucia Șereș.