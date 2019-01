Vetró András évfordulós kiállítása

Előző írásunk

Háromhetes szünidő után hétfőtől visszacsengetnek az iskolákba és megtelnek az óvodák is. A félévek közötti vakációig újabb háromhetes tanítási időszak következik. Ezzel együtt a családorvosi rendelőkben is megnövekszik a forgalom – véli dr. Lucia Șereș. A háromszéki családorvosok egyesületének elnöke arra biztatja a szülőket, ha beteg a gyermekük, ne engedjék közösségbe, de az egészségesek is kerüljék a tömeget, töltsenek minél több időt a szabadban, a friss levegőn.