Árkos község szülötte volt, gyermekkora és elemi iskolás évei is ide kötődtek. A középiskolát a Székely Mikó Kollégiumban végezte, Kolozsváron szerzett agrármérnöki diplomát. Szakmai pályafutását 1971-ben a felső-háromszéki Csernátonban kezdte, 1980–1989 között Sepsikőröspatakon dolgozott.

A rendszerváltozás után a megyei mezőgazdasági igazgatóságon folytatta tevékenységét, ahonnan 2009-ben igazgatói beosztásból vonult nyugdíjba. Jó szakmai felkészültségének és szervezőkészségének köszönhetően, a kor ismert körülményeinek és nehézségeinek ellenére, sikeres és elismert karriert épített fel. Jellemző volt rá a segítőkészség, a közvetlenség, mindenkivel megtalálta a megfelelő szót. Nyugdíjasként aktívan gazdálkodott, példát mutatva az ifjabb generációknak. Szülőfalujában közéleti munkát is vállalt, elöljárói szerepet töltött be több éven át a közbirtokosságban, az unitárius egyház gondnoka volt. Magánélete is példaértékű volt, szülőtisztelő, családszerető. Az egyetem elvégzése után kötött házasságot évfolyamtársnőnkkel, Barabás Évával, akivel szép családot neveltek, két fiuk után öt unoka „büszke tatájának” vallotta magát.

Gyors lefolyású betegséged hirtelen kiragadott családod, barátaid, kollégáid köréből, búcsúzásra se adtál alkalmat. Mindig pisolygó arcod fogjuk örökre megőrizni. Tiszteltünk és szerettünk, hiányozni fogsz nekünk. Isten nyugtasson.

A kollégák nevében

dr. Szakács-Nagy Magdolna évfolyam- és falustárs