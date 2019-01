Következő írásunk

A sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor és kolozsvári navigátora, Rareş Fetean jó 2018-as idényt tudhat maga mögött, még annak ellenére is, hogy tavaly volt jóban és rosszban is részük. Kisebb izgalmak után sikerült megnyerniük az országos ralibajnokság 7-es géposztályát, és minimális különbséggel maradtak le a kétkerék-meghajtású autók kategóriájának dobogójáról. Bár a szezon elején nem számoltak a European Rally Trophy (ERT) nevet viselő viadallal, de azután sikeresen abszolválták a sorozat két romániai futamát, ezzel a verseny is bekerült célkitűzéseik közé. Miután megnyerték a széria Balkán-bajnokságát, az ERT portugál döntőjében sem vallottak szégyent. Mindezekről a sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor pilótát faggattuk, aki elmondta, hogy kihagyja a kommandói téli ralit, ami a 2019-es szezon nyitányának számít.