Mivel a magyarok csupán döntetlennel kezdték a tornát, Angola pedig nagy meglepetésre legyőzte Katar együttesét, nagy küzdelemre lehetett számítani, ami az első percekben igazolódott is, ám később Mikler Roland védései, illetve két perc alatt három gól megnyugtatta a csapatot.

Az előző meccsel ellentétben a magyar válogatott most törekedett a gyors ellentámadásokra, és a szélsők is több szerephez jutottak. A támadás és a védekezés közötti átmenetben ezúttal nem hármat, csak egy játékost cseréltek a szövetségi kapitányok, ez is elősegítette a gyors kézilabdát.

Az angolai vezetőedző, Filipe Cruz már a hatodik percben időt kért, ám csapatának hátránya folyamatosan nőtt. A 22. percben Bóka Bendegúz piros lapot kapott, mert ellenfelének vállát lövés közben ütötte meg. A Balatonfüred balszélsője remekül kezdett, hiszen mind az öt lövését gólra váltotta, amíg a pályán volt. Nem volt hibátlan a magyarok játéka, ennek ellenére tovább növelték a különbséget, a szünetben pedig tíz góllal vezettek (18–8).

A második félidő elején a szövetségi kapitányok – a ma 16.30 órakor kezdődő Katar elleni meccs közelsége miatt – számos cserejátékosnak lehetőséget adtak, ám Angola egy négygólos sorozatot produkált, amire időkérés volt a válasz. Innentől kezdve szinte végig felváltva estek a gólok, a magyarok védekezése már nem volt olyan hatékony, mint korábban, így nem tudták növelni az első félidőben kidolgozott tízgólos előnyüket. A magyar kapusok közül Mikler Roland tizennyolc kísérletből tízet, Székely Márton huszonegyből ötöt védett.

Eredmények:

* A-csoport: Németország–Korea 30–19, Szerbia–Oroszország 30–30, Brazília–Franciaország 22–24, Oroszország–Korea 34–27, Németország–Brazília 34–21, Franciaország–Szerbia 32–21

* B-csoport: Japán–Macedónia 29–38, Izland–Horvátország 27–31, Bahrein–Spanyolország 23–33, Macedónia–Bahrein 28–23, Horvátország–Japán 35–27

* C-csoport: Chile–Dánia 16–39, Szaúd-Arábia–Ausztria 22–29, Tunézia–Norvégia 24–34, Ausztria–Chile 24–32, Norvégia–Szaúd-Arábia 40–21, Dánia–Tunézia 36–22

* D-csoport: Angola–Katar 24–23, Argentína–Magyarország 25–25, Egyiptom–Svédország 24–27, Katar–Egyiptom 28–23, Magyarország–Angola 34–24.