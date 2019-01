Mi, hol, mikor

ROMÁN FILMHÉT A MŰVÉSZ MOZIBAN. A román kultúra napja alkalmából január 11–17. között román filmhetet tart a sepsiszentgyörgyi Művész Mozi by Cityplex, műsorra tűzve az elmúlt időszak legnépszerűbb hazai gyártású filmjeit. A filmnapok ideje alatt a mozi a szokásos nyitvatartás szerint várja a filmkedvelő közönséget. A mai filmajánlatok között szerepel 15.45-től a Dacii liberi (Szabad dákok) című film Monica Lăzurean-Gorgan rendezésében, 17 órától a Moromeţii 2. (Moromete család 2) lesz látható, 19 órától a Dragoste 1. Câine (Szerelem 1. Kutya) című filmet, 21 órától az În pronunţare (Itélethirdetés) című filmet vetítik újra. Szerdán 19 órától az Un om la locul lui (Egy rendes ember) újravetítése, csütörtökön 19 órától újra a Pup-o, mă! (Csókold meg,te!) című komédia lesz műsoron, amelyet az Alice T. című dráma követ 21 órától. Telefon: 0787 526 102, honlap: KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓRA és beszélgetésre kerül sor ma 18.30-tól a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban. Pavel Șușară Sissi című rendhagyó verskötetéről és annak magyar kiadásáról beszélget a szerzővel és Demény Péter költővel, íróval, a kötet fordítójával Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója.ROMÁN FILMHÉT A MŰVÉSZ MOZIBAN. A román kultúra napja alkalmából január 11–17. között román filmhetet tart a sepsiszentgyörgyi Művész Mozi by Cityplex, műsorra tűzve az elmúlt időszak legnépszerűbb hazai gyártású filmjeit. A filmnapok ideje alatt a mozi a szokásos nyitvatartás szerint várja a filmkedvelő közönséget. A mai filmajánlatok között szerepel 15.45-től a Dacii liberi (Szabad dákok) című film Monica Lăzurean-Gorgan rendezésében, 17 órától a Moromeţii 2. (Moromete család 2) lesz látható, 19 órától a Dragoste 1. Câine (Szerelem 1. Kutya) című filmet, 21 órától az În pronunţare (Itélethirdetés) című filmet vetítik újra. Szerdán 19 órától az Un om la locul lui (Egy rendes ember) újravetítése, csütörtökön 19 órától újra a Pup-o, mă! (Csókold meg,te!) című komédia lesz műsoron, amelyet az Alice T. című dráma követ 21 órától. Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro

Könyvbemutató

CSÁKI ÁRPÁD A kézdiszentléleki Tarnóczy–Mikes-kastély építéstörténete című könyvének bemutatójára január 16-án, szerdán 17 órától kerül sor a kézdiszentléleki Petőfi Sándor Művelődési Házban. Előadást tart Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke Szentlélek térképi megjelenítése és nevének változatai az elmúlt 800 évben címmel. Házigazda: Balogh Tibor polgármester.

A hajdani reneszánsz Tarnóczy–Mikes-várkastély maradványai a kézdiszentléleki Perkő lábánál, a községközpont északnyugati részén találhatóak. A kastély Kemény Zsigmond Özvegy és leánya című regényének egyik helyszíneként ismert. Csáki Árpád sepsiszentgyörgyi történész a kastély építéstörténetét a helyi önkormányzat felkérésére térképezte fel. A birtok- és építéstörténeti tanulmány karácsony előtt jelent meg.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ma 19 órától és szerdán 19 órától a nagyteremben az Anna-legendát játssza a sepsiszentgyörgyi magyar színház Mezei Kinga rendezésében.

VÁROSI SZÍNHÁZ. Ketten maradtak című előadását a kézdivásárhelyi Városi Színház Kolcsár József rendezésében január 16-án, szerdán 14 órától diákoknak és 19 órától Gábor Áron-bérleteseknek játssza a Vigadó Művelődési Házban. Kedvezményes ár: 15 lej, teljes ár: 20 lej.

GUPPEN HECC. Ma 17 és 20 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében a marosvásárhelyi kabarétársulat előadja Nem vagyok egészen 100-as című műsorát. Jegyár: 30 lej.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 15.45-től Szabad dákok – román dokumentumfilm, románul beszélő; 16.30-tól A karácsony mentőakció – francia–belga családi vígjáték, magyarul beszélő; 17-től A Moromete család 2. – román filmdráma, románul beszélő; 19-től Szerelem 1. Kutya – román filmdráma, románul beszélő; 18.45-től Álommeló – amerikai romantikus vígjáték, román felirattal; 20.45-től The Upside – amerikai dráma, vígjáték, 127 perc, románul beszélő; 21-től Itélethirdetés – román dráma, 93 perc, románul beszélő.

Telefon: 0787 526 102, honlap: A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 15.45-től Szabad dákok – román dokumentumfilm, románul beszélő; 16.30-tól A karácsony mentőakció – francia–belga családi vígjáték, magyarul beszélő; 17-től A Moromete család 2. – román filmdráma, románul beszélő; 19-től Szerelem 1. Kutya – román filmdráma, románul beszélő; 18.45-től Álommeló – amerikai romantikus vígjáték, román felirattal; 20.45-től The Upside – amerikai dráma, vígjáték, 127 perc, románul beszélő; 21-től Itélethirdetés – román dráma, 93 perc, románul beszélő.Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro

Tánc

Január 18-án, pénteken 20 órától újra táncház Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncegyüttes, a Lajtha László Alapítvány, a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezésében új helyszínen, a Háromszék Táncstúdió előadótermében.

Hitvilág

MÁRIA-ÁHÍTAT KOVÁSZ­NÁN. Szűz Mária tiszteletére tartanak áhítatot Kovásznán a hónap minden harmadik szombatján. Január 19-én 18 órakor kezdődik a szentmise, azután rózsafüzér, majd gyertyás körmenet. Várják a háromszékieket a közös imára.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Útilapu – A természetbarát rovat Erdély egyik legnépszerűbb túrázó helyére, a Retyezát-hegységbe látogat el. Tavak, csúcsok, tengerszemek mellet egy nem mindennapi házaspárt is megismerhetnek, ők a Kis-Retyezát egyetlen menedékházánál több mint negyven éve várják a turistákat. S Képzőművészeti kiállítás a Cotroceni-palotában – A nagyenyedi képzőművészeti tábor alkotásaiból immár másodszor nyílt kiállítás a Cotroceni-palotában december 18-án, a kisebbségek napján. A tárlat a romániai kisebbségek képzőművészeinek alkotásait mutatja be.

RTV3. Ma 11 órától: Útilapu – A természetbarát rovat Hargita megye érdekes hegyvidéki településére, Székelyvarságra hívja önöket, oda, ahol egy fővárosnyi területen kisfalunyi lakos él, ahol kilátóra kell felmászni, ha az ember látni akarja a szomszédait; ahol nem csak forrásokhoz lehet kisétálni, hanem vízeséshez is, és ahol még működik egy régi vízimalom. S Jön az üstökös! – Az üstökösök az égbolt legfeltűnőbb objektumai közé tartoznak. Teljesen hirtelen és váratlanul jelennek meg. Mozgásuk kiszámíthatatlan, alakjuk is sokszor meglepő. Hogyan vizsgálták régen, és ma az üstökösöket, és mi a jelentőségük? Ezeket a kérdéseket is körüljárja Miholcsa Gyula dokumentumfilmje. * Kálmán Imre lánya Erdélyben – A Vásárhelyi Forgatagon mutatták be Kálmán Imre A chicagói hercegnő című operettjét. A Budapesti Operettszínház előadásának egyik szereplője Dancs Annamari volt.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán mától péntekig naponta 8–17 óráig, szombaton 8–14 óráig; Mikóújfaluban ma 8–16 óráig az 1-es transzformátorállomás körzetében, szerdán 8–13 óráig ugyanott, a Mikóújfalu Motelban, a GSM antennánál és a szennyvíztisztító övezetében; Málnásfürdőn szerdán 8–13 óráig a vasútállomás és a szenny­víztisztító övezetében szünetel az áramszolgáltatás.

GUZSALYAS. Ma 17.30–19.30 óráig agyagozás, kézzel formálható agyagtárgyak készítése, kézműves-foglalkozás gyermekek számára a sepsiszentgyörgyi Míves Házban.

DÍSZÍTŐMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek díszítőművészeti szakkör ma 15–18 óráig várja az érdeklődőket a belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774. facebook:

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt székházában (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 7. szám) minden kedden 9–12 óráig lehet vérnyomást, vércukrot és koleszterint méretni.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőséggel küzdőket) és hozzátartozóikat várják ma Sepsiszentgyörgyön 18 és 20 óra között a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonszámon lehet.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsi­szentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyermekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

AZ EZÜST AKADÉMIA következő előadására január 22-én 17 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Meghívott előadó dr. Pap Levente egyetemi docens, aki A női cicomák címmel tart előadást. ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán mától péntekig naponta 8–17 óráig, szombaton 8–14 óráig; Mikóújfaluban ma 8–16 óráig az 1-es transzformátorállomás körzetében, szerdán 8–13 óráig ugyanott, a Mikóújfalu Motelban, a GSM antennánál és a szennyvíztisztító övezetében; Málnásfürdőn szerdán 8–13 óráig a vasútállomás és a szenny­víztisztító övezetében szünetel az áramszolgáltatás.GUZSALYAS. Ma 17.30–19.30 óráig agyagozás, kézzel formálható agyagtárgyak készítése, kézműves-foglalkozás gyermekek számára a sepsiszentgyörgyi Míves Házban.DÍSZÍTŐMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek díszítőművészeti szakkör ma 15–18 óráig várja az érdeklődőket a belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774. facebook: @liveartdancestudio MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt székházában (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 7. szám) minden kedden 9–12 óráig lehet vérnyomást, vércukrot és koleszterint méretni.TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőséggel küzdőket) és hozzátartozóikat várják ma Sepsiszentgyörgyön 18 és 20 óra között a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonszámon lehet.TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.ASZTALITENISZKLUB. A sepsi­szentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyermekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.AZ EZÜST AKADÉMIA következő előadására január 22-én 17 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Meghívott előadó dr. Pap Levente egyetemi docens, aki A női cicomák címmel tart előadást.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Romulus Cioflec utca 33/A szám alatti 3-as Hygea (telefon: 0267 310 110, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utca 42. szám alatti Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.