A csapatoknak kevesebb mint 24 órájuk volt regenerálódni a vasárnapi mérkőzésüket követően. Valero Rivera, a négy évvel ezelőtt világbajnoki ezüstérmes közel-keletiek spanyol szövetségi kapitánya már a negyedik percben időt kért, mert a magyarok remekül kezdték a meccset. Csapata rendezte a védekezését, több mint hat percig nem kapott gólt, így felzárkózott. A magyar válogatott taktikus támadójátékkal és szigorúbb védekezéssel reagált, ismét lendületbe került, és egy ideig magabiztosan tartotta három-négy gólos előnyét. A folytatásban Katar megint védekezést váltott, ennek ellenére a hajrá a magyaroknak sikerült jobban, a szünetben öt góllal vezettek (16–11).

A második félidőt is bátor, eredményes játékkal kezdték a magyarok, a szélekről és a belső posztokról is hatékonyan lőttek. Mikler Roland remek kapusteljesítménye ellenére védekezésben ismét adódtak problémák, és a csapatnak az első félidőhöz hasonlóan ebben az időszakban is sok időt kellett emberhátrányban töltenie. Az ellenfél egy háromgólos sorozattal felzárkózott, ezért Csoknyai István szövetségi kapitány időt kért. A 43. percben harmadik kiállítása miatt piros lapot kapott a katari Vadzsdi Szinen, aki addig mind az öt lövését gólra váltotta. Valero Rivera kapust cserélt, de ez sem segített, mert a magyarok ezúttal minden nehézségre gyorsan és jól reagáltak, így remek teljesítménnyel, magabiztosan győztek.

A magyar válogatott szerdán 19 órától Egyiptommal, csütörtökön 21.30 órától pedig az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországgal találkozik. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Digi Sport élőben közvetíti.

Eredmények:

* A-csoport: Szerbia–Brazília 22–24 * B-csoport: Spanyolország–Izland 32–25, Izland–Bahrein 36–18 * C-csoport: Tunézia–Chile 36–30, Norvégia–Ausztria 34–24 * D-csoport: Svédország–Argentína 31–16, Magyarország–Katar 32–26.