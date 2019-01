Be kell jelenteni a kaukázusi juhászkutyákat

Szigorú kötelezettségnek kell eleget tenniük az állatállományaikat kutyákkal védő állattenyésztőknek: ha az ebek veszélyesnek minősített fajtákhoz tartoznak vagy ezek keresztezett leszármazottai, be kell jelenteni a rendőrségen, ivartalanítani kell, valamint civil felelősségbiztosítást kell kötni az állatokra. Tavaly 32 ezer be nem jelentett, veszélyesnek minősülő kutyát azonosítottak a hatóságok, gazdáikat megbüntették, de bűnügyi dossziékat is összeállítottak.

A kötelezettségeket a 2002-ben kiadott 55-ös sürgősségi kormányrendelet és az ezt törvényerőre emelő, 2003-ban hozott 60-as törvény írja elő.

A veszélyesnek minősülő kutyafajták listája a Romániai Kutyatenyésztők Egyesülete és a Román Rendőrség honlapjain is tanulmányozható. A veszélyesnek minősülő ebek listáján szerepel a kaukázusi juhászkutya a fajta keresztezett leszármazottaival egyetemben. Ez a fajta az utóbbi időben egyre népszerűbb az állattenyésztők körében, főként a juhászok tartják előszeretettel az esztenákon. A kaukázusi termete, bátorsága révén eredményesen szembe tud szállni a medvékkel, farkasokkal, így védelmet nyújt a megtámadott nyájaknak.

A törvény értelmében a veszélyes kutyák gazdáinak első lépésben a kutyatenyésztők egyesületétől kell igazolást szerezniük a kutya fajtáját illetően. A kutyákat – főként a támadó ebeket – ivartalanítani kell (szaporításra csak az elfogadott eredetű egyedek használhatók), ugyanakkor felelősségbiztosítást is kell kötni. Mindezek után a kutyatulajdonos a lakhelyén illetékes rendőrséghez is be kell jelentse a kutyát, ehhez saját felelősségre tett nyilatkozatot ír alá. A lakcímváltozást, a kutya elvesztését, elpusztulását 48 órán belül kell jelentse a rendőrségen a veszélyesnek minősülő kutya gazdája.

A veszélyes kutyák első csoportjába sorolják a harci és támadó kutyákat, a fajtajelleggel a pitbul, boerboel és bandog fajtákhoz hasonlító ebeket és ezek keresztezett leszármazottjait. A második csoportba sorolják a tosa, rottweiler, masztiff és más fajták mellett a kaukázusi juhászt – mint olyan ebet, mely provokálás nélkül támad és harap embert vagy háziállatot nyilvános vagy privát helyeken.

A törvény értelmében veszélyesnek minősülő kutyákat csak 18 éven felüli személyek tarthatnak, feltétel, hogy a gazdának ne legyen korábbi ítélete személy elleni támadás okán.