A felháborodott utasok megelégelték, hogy a vasúttársaság semmibe veszi őket, ezért beálltak a mozdony elé, hogy megakadályozzák az elindulását. Erre a CFR helyi munkatársai azzal feleltek, hogy kihívták a rendőrséget és a csendőrséget. A szóváltásokat követően, másfél óra múlva az állomás vezetősége talált még egy vagont, így mindenkinek jutott hely. A vasúttársaság szerint kivételes esetről volt szó, általában egy kocsi elegendő, de aznap több vagon volt vizsgálat és javítás alatt. De voltak már hasonló esetek: tavaly szeptemberben egy Bukarest–Konstanca járat egyetlen vagonjára 500 jegyet adtak el, decemberben pedig a Bukarestből Craiovára menő vonatra nem fértek fel a jeggyel rendelkező utasok, és elállták a mozdony útját. (Transindex/Antena3)

SZUPERÚTLEVÉL SZÉKELYFÖLDI LÁTVÁNYOSSÁGGAL. Szinte lehetetlen hamisítani az új román útlevelet, legalábbis Mirel Toancă, az országos útlevél-igazgatóság vezetője szerint. „Az új úti okmányok olyan biztonságtechnikai elemekkel készülnek, amelyek szinte lehetetlenné teszik hamisításukat. Az útlevél minden lapja egy-egy romániai turisztikai objektum vagy műemlék stilizált rajzát, köztük a Gyilkos-tót, a Duna-deltát vagy Segesvár látképét tartalmazza. Ezzel a dokumentummal egy lépést teszünk a jövő felé” – nyilatkozta Toancă. A biztonsági elemek közé tartoznak a stilizált rajzok, a mikroszövegek, a különböző nyomtatási technikák és változó optikai elemek, illetve néhány nanotechnológiai megoldás. „A biztonsági elemek egy része szabad szemmel is látható, másik részük azonban csak különleges technikával ellenőrizhető. Ugyanakkor különböző típusú biztonsági tintákat használunk, vízjelet és fémszálat, háromszínű zsinórt, amelyekből az egyik fluoreszcens. A lapokba fluoreszcens fémszálat fűztünk, amely a ráeső ultraibolya sugárzásban három színben, vörösben, sárgászöldben és kékben csillog” – részletezte. Az úti okmányok ára nem változik. (Székelyhon)

CSÖKKENŐ INFLÁCIÓ, EMELKEDŐ ÁRAK. Habár az éves inflációs ráta tavaly novemberben és decemberben is csökkenést mutatott – az októberi 4,25 százalékról előbb 3,43, majd 3,27 százalékra esett vissza –, 2017 decemberéhez képest jelentősen megdrágult a gáz, az élelem és az üzemanyag is. Az országos statisztikai intézet adatai szerint az elmúlt egy évben 16,61 százalékkal emelkedett a gáz ára, az iparcikkeké 3,75, a szolgáltatásoké pedig 2,44 százalékkal. Az élelmiszer átlag 3,1 százalékkal drágult, de ezen belül nagy eltérések vannak: a krumpli ára például közel 40 százalékkal ugrott meg, más zöldségeké pedig 23,46 százalékkal. Az üzemanyag 2017 végétől 2018 végéig 4,57 százalékkal drágult, a postai szolgáltatások 21,54, a légúti szállítás 23,44 százalékkal. A jegybank 2018 végére 3,5 százalékos inflációt jósolt, 2019 végére pedig előbb 2,7, majd 2,9 százalékost, utóbbit arra az esetre, ha a munkaerőpiac feszült marad. (Ziare.com)