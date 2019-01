Újraindult a Szabad Európa Rádió

Következő írásunk

Theresa May brit miniszterelnök szerint továbbra is megvan annak a súlyos kockázata, hogy az Egyesült Királyság az EU-tagság megszűnésének (brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból, de az egyezmény elvetése esetén ennél is nagyobb lenne az esély a brexit elmaradására.