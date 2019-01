El is maradhat a brexit

Theresa May brit miniszterelnök szerint továbbra is megvan annak a súlyos kockázata, hogy az Egyesült Királyság az EU-tagság megszűnésének (brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból, de az egyezmény elvetése esetén ennél is nagyobb lenne az esély a brexit elmaradására.

A brit kormány és az EU tegnap levélváltásban biztosította egymást arról, hogy mindent megtesznek az elért megállapodás legvitatottabb eleme, az újbóli ír–északír határellenőrzés szükségtelenné tétele végett kidolgozott tartalékmegoldás (backstop) életbeléptetésének elkerülése vagy legfeljebb korlátozott idejű alkalmazása érdekében.

Theresa May tegnap a közép-angliai Stoke-on-Trent városában mondott beszédet gyári munkások előtt. A helyszín kiválasztása szimbolikus jelentőségű: a város választóinak csaknem 70 százaléka a kilépésre voksolt a brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott népszavazáson, vagyis a helyi brexitpárti szavazatarány messze meghaladta az országos átlagban elért szűk, 51,89 százalékos kilépéspárti többséget. May szerint csak úgy lehet elkerülni a megállapodás nélküli brexitet, ha a parlament ma megszavazza az EU-val elért megállapodást. A konzervatív párti kormányfő szerint „a felelőtlenség csúcsa lenne”, ha az alsóház más módon cselekedne. A megállapodás nélküli brexit lehetősége változatlanul súlyos kockázat, de az ő megítélése szerint az egyezmény leszavazásának még valószínűbb következménye lenne egy olyan mértékű „parlamenti bénultság”, amely a brexit elmaradásának kockázatával járna.

Theresa May tegnap levelet küldött Donald Tusknak, az uniós állam- és kormányfők alkotta Európai Tanács elnökének és Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének is. A levélben hangsúlyozta: egyetlen brit kormány sem lenne hajlandó az észak-írországi megbékélési folyamat vívmányainak kockáztatására a fizikai határellenőrzés újbóli meghonosításával az Ír Köztársaság és Észak-Írország határán. A brit kormányfő azt írta: London a határellenőrzés elkerülhetősége végett mindent megtesz annak érdekében, hogy az EU-hoz fűződő új kapcsolatrendszer már 2020 végére – a brexit után tervezett átmeneti időszak lejártának időpontjára – életbe léphessen.

Donald Tusk ugyancsak tegnap levelet küldött Theresa Maynek, leszögezve: az EU álláspontja szerint az ír–északír határellenőrzés elkerülésére kidolgozott tartalékmegoldást csak a legvégső esetben lehetne alkalmazni.

A londoni alsóház ma késő este szavaz a brexit-megállapodásról, de egyelőre nincs meg a többség az Európai Unióval elért 585 oldalas egyezség elfogadásához, éppen az ír–északír határellenőrzés elkerülésére szolgáló tartalékmegoldás feletti súlyos nézeteltérések miatt. E mechanizmus alapján az Egyesült Királyság és az EU vámuniós rendszerben maradna, ha nem sikerülne időben olyan szabadkereskedelmi megállapodást kidolgozni, amely a határellenőrzés felújítását feleslegessé tenné. A kormányzó Konzervatív Párt frakciójának keményvonalas brexittábora és a legnagyobb észak-írországi britpárti erő, a Demokratikus Unionista Párt – amelynek támogatására a kisebbségben kormányzó konzervatívoknak szükségük van – ezt a megoldást mereven elutasítja. A tartalékmegoldás elleni tiltakozásul tegnap lemondott tisztségéről Gareth Johnson, a konzervatív alsóházi frakció azon tisztviselőinek egyike, akiknek éppen a frakció szavazási fegyelmének biztosítása a feladatuk.