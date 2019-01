Megkéseltek egy lengyel polgármestert

A kórház előtt Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter részvételével tartott tájékoztatón az orvosok azt mondták: harcoltak Adamowicz életének megmentéséért, de sajnálatos módon elveszítették a küzdelmet. A támadáskor súlyos sérülések érték a főpolgármester szívét, a rekeszizmát és más hasi szerveit, és bár az orvosok ötórás műtétet hajtottak végre rajta, nem sikerült megmenteni az életét.

Az 53 éves Pawel Adamowicz az országos szinten ellenzékben lévő Polgári Platform alapító tagja volt, és több ciklus óta vezette Gdańsk városát. A tavalyi helyhatósági választásokon független jelöltként választották újra.

Korábbi értesülések szerint a késelőt, Stefan W.-t a gdański kerületi bíróság 2014-ben öt és fél évi szabadságvesztésre ítélte négy bankrablás elkövetéséért. Stefan W.-t december végén engedték ki a börtönből. A vasárnapi támadás után őrizetbe vették, a gdański ügyészség pedig a tegnapi kihallgatás után közölte: a férfi által elkövetett gyilkosságért 25 évi vagy akár életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyészség a gyanúsított előzetes letartóztatását kezdeményezte.

A gyászhírre számos lengyel kormánypárti és ellenzéki politikus reagált részvétnyilvánítással, valamint a gyilkos tett elítélésével. Andrzej Duda elnök szerint „a gyűlölet és az erőszak tragikus következményeket és fájdalmat okozott, ebbe nem szabad belenyugodni”. Joanna Kopcińska kormányszóvivő szerint Adamowicz egy bestiális, a leghatározottabban elítélendő bűntett áldozatává lett. Fájdalmát fejezte ki Jarosław Kaczyński, a kormánypárt elnöke is. Andrzej Duda elnök bejelentette: Adamowicz temetésének napját nemzeti gyásznappá nyilvánítják.

A Gdańsk városához kötődő lengyel politikusok közül reagált Lech Walesa volt elnök, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítója, valamint Donald Tusk is, akinek az egyik munkatársa közölte: az Európai Tanács elnöke Gdańskba utazik. A külföldi politikusok közül Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, valamint Guy Verhofstadt, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért EP-képviselőcsoport elnöke szolidaritásukat fejezték ki a hozzátartozókkal és a lengyel nemzettel. Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes a Twitteren azt írta: teljességgel elítéli az erőszak minden formáját, imádkozik az elhunytért és a lengyelekért.

A halálhír nyomán bejelentette lemondását Jurek Owsiak, annak az alapítványnak az elnöke, amely a tragikus esemény helyszínévé vált karitatív akciót szervezte. Az országos rendőr-főkapitányság szóvivője közölte: a köztéri eseményt a szervezők nem tömegrendezvényként jelentették be, amelyre az alkalmazottnál szigorúbb biztonsági szabályok vonatkoztak volna. A helyszín biztonságáért egy, a szervezők által bérelt cég volt a felelős, a környéken megerősített rendőri jelenlétet biztosítottak, és a riadóztatott rendőrök azonnal reagáltak.