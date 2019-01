Sikeres volt a külhoni családok éve

Potápi Árpád János sajtótájékoztatóján elmondta, hogy 6500 családot és 10 ezer gyermeket tudtak elérni a program részeként. A nyitórendezvényre 200 Kárpát-medencei családszervezet és vállalkozó érkezett, ezt követte a külhoni magyar családi nap az Országházban. Több Kárpát-medencei körutat is szervezetek, 5 helyszínen 300 egészségügyi szakembert sikerült bevonni a programba. Egészségügyi szakemberek képzése két turnusban zajlott Budapesten, amelyet idén is folytatni kívánnak. Megtartották a vállalkozók hagyományos találkozóját is Mezőkövesden, illetve nyári képzéseket szerveztek. A Miénk a város programelemet szintén folytatták, a 6–10 éves külhoni magyar óvodásoknak és kisiskolásoknak hirdetett versenyben több mint ötezer gyermek vett részt, akik közül a legjobbak értékes ajándékcsomagokat nyertek közösségeiknek.

Potápi Árpád János ismertette a legutóbbi, 200 milliós kerettel a külhoni magyar civil és egyházi szervezeteknek és vállalkozásoknak meghirdetett pályázat eredményeit is. Közölte: 435 kérelem érkezett, ezek 52 százalékát nyújtották be a civil, nonprofit és egyházi szervezetek. A kérelmek közül 136-ot támogattak. Azért, hogy a legjobbak kapjanak forrásokat, a keretet mintegy 214 millió forintra kiegészítették – jelezte a nemzetpolitikai államtitkár. A megvalósuló programelemek közül megemlítette ingyenkonyha, gyermektáborok, erdei iskola támogatását, játszóház, játszótér kialakítását, illetve az egészségügyi szolgáltatások bővítését a külhoni magyar területeken.

Potápi kitért a Kopp Mária Intézettel közös kutatásra is, eszerint a gyermekvállalási kedv némileg nőtt. Reményét fejezte ki, hogy a tematikus év ehhez hozzá tudott járulni. Mára már nem csak az oktatás vonatkozásában lehet az egységes Kárpát-medencéről beszélni, egyre inkább megvalósul az egységes gazdasági tér is – összegzett az államtitkár.

Idén a külhoni magyar gyermekek évét tartják, számos programelemet folytatni kívánnak. Januárban állítják össze a tematikus év végleges programját, és február elején hozzák nyilvá­nosságra.