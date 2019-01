Drágul a víz

Várhatóan február elsejétől többet kell fizetnünk a vízért és a szennyvízcsatornázásért, mint eddig: az országos hatóság jóváhagyta a Közüzemek erre vonatkozó, már tavaly benyújtott kérését, a többi formaságot is teljesítették, most már csak az van hátra, hogy az Aquacov közösségfejlesztő egyesület – amely csütörtökön ül össze – is elfogadja az áremelést.