Kedvezményt kapnak a gyors adófizetők

A rendelkezésben nincs semmi újdonság, sőt, régebb akár 10 százalékot is megtakaríthatott, aki még januárban törlesztett. Tavaly óta annyi változott, hogy az adókat és illetékeket kiigazították az 1,3 százalékos infláció­val (azaz ennyi­vel emelkedik mindenkinek a befizetnivalója), néhány utca övezeti besorolását pedig megváltoztatták (ahol befejeződött a korszerűsítés, ott többet kérnek a lakóktól). A kedvezményre csak azok jogosultak, akik nem tartoznak a városnak, és vannak kivételezettek (kisnyugdíjasok, háborús veteránok, ezek özve­gyei, súlyos fogyatékkal élők), akik különböző mértékű engedményeket élveznek; jogosultságukat természetesen igazolniuk kell.

Aki nem tud egyszerre eleget tenni adózási kötelezettségeinek, két részletben is törleszthet: március 31-ig, illetve szeptember 30-ig. Ez esetben elesik a kedvezménytől, ha pedig a második határidőt is túllépi, akár több százalékot is ráfizethet: a késedelemért ugyanis a jelenlegi adótörvénykönyv értelmében havonta 1 százalékos büntetőkamatot számolnak fel. Aki év közben vásárol vagy ad el lakást, területet vagy járművet, az 30 napon belül köteles ezt jelenteni az adóhivatalnál, hogy újraszámolják az adóit.

Fizetni a helyi közpénzügyi igazgatóságon (a tükörpalota földszintjén), ezenkívül banki átutalással vagy elektronikus úton (a ghiseul.ro portálon) lehet. Tájékozódhatnak az ügyintézés módjáról a polgármesteri hivatal honlapjáról is az Igazgatóságok és Irodák menüpontnál.