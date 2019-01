Boltokat, vendéglőket ellenőriztek

A karácsonyi, szilveszteri időszakban zajlott megelőző ellenőrzések célja az volt, hogy az általános higiéniai állapotok mellett az alapanyagok származását és követhetőségét is felmérjék, vizsgálják a tárolási körülményeket, illetve az erre vonatkozó előírások betartását, az élelmiszerek tájékoztató címkézését, a szavatossági idők betartását, nagy hangsúlyt fektetve az ételmérgezések megelőzésére. Megyeszerte 230 egységet kerestek fel. Közel száz élelmiszerboltban, hét nagyáruházban, 34 vendéglőben és négy gyorsétteremben, hat étkezdében, 13 élelmiszerraktárban, valamint kilenc piacon, tíz mészárszékben és 23 húsfeldolgozóban jártak a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság ellenőrei. Vizsgálódtak a karácsonyi vásárokban, cukrászlaboratóriumokban és pékségekben, de megfordultak tejfeldolgozóknál is.

A Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos által jegyzett közleményből kiderül, hiányossággal, mulasztással ezúttal is szembesültek az ellenőrök. Továbbra is gond a termékek nem megfelelő címkézése vagy a készételekből vett minták hiánya mellett az, hogy nem jegyzik a tárolási hőmérsékletet. Az egyszer használatos tárolóeszközöket bizonyos egységekben újra felhasználják, a vágóeszközök sterilizálására szolgáló gépek működésképtelenek, néhol javításra szorulnak a falak és a padló is, máshol nincs fertőtlenítőszer, a csomagolóanyagok szakadtak, hibásak, a raktározási körülmények sem megfelelőek. 18 kihágást jegyeztek, pénzbírságot kilenc alkalommal róttak ki 14 200 lej összértékben, továbbá elkoboztak 20 kg húskészítményt.