Hóviharok, akadozó forgalom Háromszéken és Erdélyben

Több háromszéki úton is nehézkesen haladt a forgalom kedden délután és este, különösen a megyehatárokon átvivő, magasabb és kanyargósabb szakaszokon.

A brassói székhelyű regionális út- és hídügyi igazgatóság tájékoztatása szerint hóvihar miatt még az országutakon sem lehetett akadálymentesen közlekedni: a 2D jelzésű úton Kézdisárfalvától Vrancea megye határáig, a 10-es országúton Bredéttől Buzău megye határáig, a 11-es országúton Kököstől Bákó megye határáig, a 11B országúton Katrosától Csíkkozmásig, a 11C országúton Kézdivásárhelytől Sepsibükszádig, a 12-es országúton Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda között, valamint a 13E jelzésű, Sepsiszentgyörgyöt Bodzafordulóval összekötő út több szakaszán is.

Fennakadásokat egyébként az ország különböző részeiből is jelentettek még. Hétfő este és kedd reggel között a Bucsin-tetőn átvezető, 13B jelzésű országutat Parajd és Borzont között lezárták, mert a hó súlya és az erős szél miatt lezuhanó ágak és fák életeket veszélyeztettek (fotó). Ugyancsak hétfő este a Nagybánya és Szatmárnémeti közötti vasúti pályát is lezárták, mert a sínekről hóekével kellett elnyomni a havat. Két járatot töröltek, több szerelvény késett, a közúti közlekedés több helyen is elakadt.