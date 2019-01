A fiatal tehetség rövid idő leforgása alatt ült át az F3-ból a Forma 2-be, amivel gyaníthatóan a Ferrari érdeklődését is felkeltette: a Gazzetta dello Sport most arról ír, hogy Mick rövidesen lehetőséget kaphat a csapattól, ezzel az F1-ben is megszerezhetné első tapasztalatait. A lap azt is megjegyzi, hogy a fiú akár a Ferrari hivatalos tesztpilótája is lehet, hiszen Antonio Giovinazzi távozásával megüresedett a hely. A Ferrari pedig biztosan szívesebben választana olyan pi­lótát, akinek már fiatalkora ellenére is remek eredményeket sikerült gyűjtenie.

Az F1-es regulák szerint a négy szezonközi tesztnapból kettőn olyan versenyzőknek kell lehetőséget biztosítani, akik korábban maximum két F1-es versenyen indultak. Tavaly Antonio Gio­vinazzi megfelelt ennek a feltételnek, ám ő a Sauberhez igazolt, míg Pascal Wehrlein két teljes szezont töltött már versenyzőként a mezőnyben. A Ferrari akadémiájával jelenleg szerződésben lévő pilóták közül Mick Schumacher a tavalyi F3-as Európa-bajnoki címének köszönhetően mindenkit megelőzne a házon belüli rangsorban, így ő vehetne részt az idényközi teszteken – számolt be róla a motorsport.com olasz kiadása.