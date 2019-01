Csak kisebb javítási munkálatokra szorítkozott az elmúlt évben a sepsiszentgyörgyi központi zöldségpiac gondnokságát is ellátó köztisztasági vállalat, a Tega Rt., és idén sem várhatóak látványosabb beruházások. A létesítmény zárt vásárcsarnokká alakítása – amint az múlt év februárjában felmerült – elsősorban attól függ, hogy a hamarosan elkészülő övezeti városrendezési tervbe miként fér bele, ekkor dőlhet el az is, hogy költözik-e a piac. Akár vásárcsarnokká alakítják, akár elköltöztetik, sem egyikre, sem másikra nincs meg még a fedezet.

Máthé László, a Tega Rt. igazgatója megkeresésünkre elmondta, komolyabb beruházást tavaly és idén nem terveztek, az ősz folyamán újrafedték a zöldség-gyümölcs részt, a födém itt már rossz állapotban volt. A munkálatokat szándé­kosan nem nyárra ütemezték be. Ilyenkor kevesebb az árus, könnyebb adott szakaszokat lezárni és kicserélni a tetőrészt. Máthé László igazgató szerint mintegy nyolcvan százalékban elkészültek az újrafedéssel, ahogy az idő engedi, végeznek. Felvetésünkre, miszerint van-e tudomása arról, hogy nagymérvű átalakításra kerül sor az eljövendő egy-két évben, annyit válaszolt: legutóbbi értesülése a vásárcsarnokká alakítás elképzeléséről szólt, konkrétummal azóta nem keresték meg.

Tavaly februárban írtunk arról, hogy az önkormányzat a városközponti zöldségpiac átszervezését, átalakítását is felvette középtávú tervei közé. Antal Árpád polgármester szerint az elmúlt években egyértelművé vált, hogy a jelenlegi létesítmény méreteiben már nem megfelelő, megérett az idő az év folyamán minél tovább kihasználható, belakható létesítmény kialakítására, ahonnan az emberek egészséges termékeket tudnak beszerezni, és nem szorulnak kizárólag a multik kínálatára. Az elöljáró akkor azt mondta: a majdani vásárcsarnok pontos helye még nem dőlt el, több elképzelés is létezik, az egyik, hogy a meglévő helyén alakítanák ki, vagy legalábbis a közelben, a Császár Bálint, Ág utca, Bánki Donát és Nicolae Iorga utca határolta területen, a másik, hogy valahová elköltöztetnék a létesítményt – utóbbi elképzelést nem támogatják különösebben. Antal Árpád akkor még azt mondta, 2018 során mindenképp döntenek a kérdésben.

Az elköltöztetés/átalakítás egyébként az említett utcák által határolt terület átszervezéséhez kötődik. Mint azt már több rendben megírtuk, a piac szomszédságában a közszállítási vállalat, valamint a közüzemek telephelyeit egy kulturális központ vadonatúj épületegyüttese váltja fel, ahol a Tamási Áron Színház, az M Studio, a Bod Péter Megyei Könyvtár, valamint az Erdélyi Művészeti Központ kap helyet.

A jelentős beruházásra a magyar kormány mintegy 13 millió eurónak megfelelő finanszírozást hagyott jóvá múlt év márciusában.

Az elképzelés megvalósításához elsőként az övezeti városrendezési tervet kell elkészíteni, Tóth-Birtan Csaba alpolgármester szerint ez e hónap folyamán lezárul. Amíg a rendezési terv nem készül el, nehéz megmondani, hogy egyáltalán lehet-e szó egy vásárcsarnok építéséről, nem világos ugyanis, hogy a kulturális központ megépültével mennyi terület marad beépíthető. A piac környékén jelenleg is gondot okoz a parkolás, tehát az átszervezés, átalakítás során az újabb helyek kialakítását prioritásként kell kezelni. Amennyiben viszont kevés tér marad, egy tágasabb csarnok ötletét el kell vetniük, és inkább arra összpontosítani, hogy a környékbeli utcákat tehermentesítsék valahogy fizetéses parkolóhelyek kialakításával – magyarázta az alpolgármester. A csarnoképítés másik nagy kérdése, hogy honnan tudják előteremteni a szükséges forrásokat, hiszen uniós finanszírozást ilyen célra nem tudnak szerezni (ezt Antal Árpád is jelezte még a tavaly), a magyar kormány támogatása nem terjedhet ki ilyesmire, saját forrásból pedig túlságosan kalandos lenne a vállalkozás.

Kérdésünkre, hogy az elképzelt kulturális központ és a jelenlegi piac hogyan férhet meg egymás mellett, Tóth-Birtan Csaba elismerte, ez egy kényes kérdés, szerinte a rendezési terv után tudnak többet mondani. Elköltöztetni nem igazán szeretnék a piacot, bár mint opciót, ezt sem vetették el, egyebek mellett az egykori Trident bevásárlóközpont épülete merült fel, de az is még magántulajdonban van. Az alpolgármester arról is beszélt: az említett utcák határolta városrészen több a tisztázandó kérdés, egyebek mellett a Multitrans szomszédságában lévő magánterület sorsa, illetve az, hogy az útvonalak miként változnak (továbbra is fennáll ugyanis a Nicolae Iorga utcának a Bánki Donáttal való összekötéséről szóló elképzelés). Hogy végül mi lesz a piaccal, az a kulturális központ megépítése után, egy-két év múlva dől el.