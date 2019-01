Iskolai kantin lesz a szociális étkezde

A helyi tanács hétfőn rendkívüli ülésen vitatta meg a szociális étkezde helyzetét, és a jelenlevők végül egyöntetűen szavazták meg az átadására vonatkozó határozattervezetet. Ennek bemutatásakor Sztakics Éva alpolgármester elmondta: a leromlott régi épületet uniós pályázati pénzből korszerűsítették, és az előírásoknak megfelelően öt évig nem változtathatták meg a rendeltetését. Ez az időszak azonban lejárt, és közben több változás is történt, így az étkezde kihasználtsága jelenleg alig 15 százalékos, egy-két éve már csak őrkői és Csíki negyedbeli diákok járnak oda a város által biztosított ingyenebédre.

Számukra megpróbálnak más helyet találni, a szociális bizottság asztalán a kérdés. Ha az étkezde átkerül a művészeti líceumhoz, kihasználtsága egyből 85 százalékos lesz, a szomszédban levő speciális iskola gyermekeit is tudják fogadni, és a száz százalékot is elérhetik, ha jó lesz a koszt. A Plugor Sándor-líceum bentlakó diákjai eddig hol itt, hol ott kapták meg a napi háromszori ételüket, egyik sem volt igazán jó megoldás – magyarázta.

Nincsenek már rászorulók Sepsiszentgyörgyön? – kérdezte Bálint József. A néppárti tanácstag elismerte, hogy a művészetinek szüksége van étkezdére, de nem értette, hogy miért kell felszámolni egy olyan szolgáltatást, amelynek javítására az önkormányzat alig néhány éve pályázott. Kifogásolta ugyanakkor, hogy előbb döntenek a kantin átadásáról, és csak utólag tárgyalnak arról a szociális bizottságban, hogy mi legyen az ingyenebédre jogosult gyermekekkel.

Egy ideje már csak diákok járnak a szociális étkezdébe, és mivel kevesen vannak, könnyen kitalálnak számukra valamit, előbb azonban elemezni kell minden egyes helyzetet – felelte Sztakics Éva. Elmondta: régebb felnőttek is kaptak ingyenebédet a várostól, ezért azonban havonta ötnapi közmunkát kellett volna végezniük, amit nem vállaltak. Amúgy sem volt jó a rendszer, mert inkább elvitték a kész ételt, és valószínűleg az egész család evett abból, ami a gyermekeknek járt. Az önkormányzat elsősorban róluk akar gondoskodni, de most már az Őrkőn és a Csíki negyedben is több program fut párhuzamosan, és lehetnek olyanok, akik két helyen is ebédelnek. Az ilyen esetek kiszűrését végzik el a következő hetekben, és tárgyalnak a Néri Szent Fülöp, illetve a Gödri Ferenc Általános Iskola vezetőivel, hogy egyetlen szegény családból származó gyermek se maradjon a napi meleg ebéd nélkül, amikor a Kálvin téri épületet átadják a művészeti líceumnak.